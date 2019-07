Niektoré konania trvali neprimerane dlho, pripustila Súdna rada

Zdĺhavosť niektorých disciplinárnych konaní podľa hovorkyne ovplyvňujú aj niektoré procesné otázky, o ktorých je disciplinárny senát povinný tiež rozhodovať.

Bratislava 26. júla (TASR) - Niektoré konkrétne disciplinárne konania trvali neprimerane dlho. Pripustila to Súdna rada SR. Zistenie príčin a dôvodov tejto skutočnosti je aktuálne predmetom úkonov smerujúcich k realizácii zákonného postupu vo veci. "Nedá sa však konštatovať nefunkčnosť či nečinnosť disciplinárnych senátov ako celku," uviedla hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Štatistika Súdnej rady SR poukázala na to, že v minulom roku bolo prijatých 34 nových návrhov na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutých vecí bolo 46. "V týchto číslach sú premietnuté len meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutie o konkrétnom disciplinárnom návrhu," priblížila Müller.



Ako ďalej vysvetlila, senáty tiež vybavujú, prípadne rozhodujú aj o procesných otázkach, akými sú napríklad vznesené námietky zaujatosti, neúplné podania, respektíve podania od neoprávnených subjektov. "Fakt, že senáty sú funkčné a vykonávajú svoju činnosť, vyplýva i z toho, že v prvom polroku 2019 sa uskutočnilo 14 ústnych pojednávaní, 11 verejných zasadnutí a 13 neverejných zasadnutí disciplinárneho senátu," povedala.



Zdĺhavosť niektorých disciplinárnych konaní podľa hovorkyne ovplyvňujú aj niektoré procesné otázky, o ktorých je disciplinárny senát povinný tiež rozhodovať. "Pre porovnanie v roku 2016 bol nápad vecí 47 návrhov a rozhodnutých v danom roku bolo 43 vecí. Z porovnania rokov 2016 a 2018 vyplýva, že tendencia počtu rozhodnutých vecí v roku 2018 nie je klesajúca oproti roku 2016," komentovala s tým, že je to v oboch prípadoch "obdobné" a "primerané".



Ako dodala, činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Túto úlohu predtým vykonával Najvyšší súd Slovenskej republiky. "Kancelária súdnej rady zabezpečila vytvorenie samostatných priestorov pre disciplinárne senáty vrátane pojednávacej miestnosti, aby si mohli disciplinárne senáty plniť svoje úlohy, a to nezávisle od sústavy všeobecných súdov. Zároveň majú k dispozícii poradnú miestnosť pre potreby členov jednotlivých disciplinárnych senátov," uzavrela.