Niektoré nemocnice Agel pracujú v mimoriadnom režime

Bratislava 17. marca (TASR) - Dvanásť zdravotníckych zariadení siete Agel na Slovensku pracuje v mimoriadnom režime. Dôvodom je situácia okolo nového koronavírusu. Obmedzenia sa týkajú nemocníc tejto siete v Komárne, Leviciach, Zvolene, Krupine, Zlatých Moravciach, Handlovej, Bánovciach, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Košiciach-Šaci a Agel Clinic v Bratislave. Skupina Agel o tom informuje na svojom webe.



Tieto zdravotnícke zariadenia utlmia činnosti v oblasti plánovaných výkonov postupne v priebehu týždňa. "Obmedzenie, prípadne pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov sa týka tých pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť," uviedol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.



Obmedzenia sa týkajú aj regulácie vstupu verejnosti do priestorov zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia uzavrú areál nemocnice tak, aby vstup do areálu bol možný len cez jeden prístupový bod. Na tieto vymedzené vstupné miesta budú pridelení zdravotníci, ktorí budú všetkým prichádzajúcim merať teplotu, zisťovať cestovateľskú anamnézu, podľa toho smerovať nerizikových pacientov na jednotlivé oddelenia, ambulancie, v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 nasmerujú pacienta na príslušné infekčné pracovisko.



Prichádzajúci, ktorí budú vpustení do areálu alebo budov nemocnice, budú daným pracovníkom poučení o dopustení sa priestupku pri zatajení podstatných informácií. Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach siete Agel platí prísny zákaz návštev na všetkých oddeleniach. Výnimku tvorí možná prítomnosť otca pri pôrode, ktorá je riešená individuálne.



Zdravotnícke zariadenia siete v súčasnosti disponujú primeraným množstvom osobných ochranných pomôcok, a to ako na oddeleniach, tak v ambulanciách. Rovnako sa zvýšila aj frekvencia dezinfikovania plôch a priestorov pracovísk.