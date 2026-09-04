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Niektoré občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca treba vymeniť
Za vydanie nového dokladu sa platí poplatok.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Niektoré občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca je potrebné vymeniť. Týka sa to dokladov vydaných medzi júnom 2021 a novembrom 2022, ktorých držitelia potrebujú využívať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. O nový občiansky preukaz sa dá požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, cudzinci majú o nové doklady požiadať na príslušnom oddelení cudzineckej polície po rezervovaní termínu.
„Ide o doklady s čipom s CardOS v5.4, ktoré ministerstvo vydávalo od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022. Dňom 28. septembra 2026 automaticky uplynie platnosť certifikátov na tomto type čipu. Zároveň však vydavateľ certifikátov umožňuje od 27. augusta 2026 na tieto doklady vydať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie,“ uviedla polícia.
Polícia zároveň pripomenula, že KEP je elektronickým ekvivalentom úradne osvedčeného podpisu. „Pri podaniach, pri ktorých sa v papierovej podobe vyžaduje úradne osvedčený podpis, možno použiť iba KEP, ktorý má právny účinok vlastnoručného podpisu. Uznaný spôsob autorizácie, zavedený ako riešenie pre staršie typy dokladov, tiež známy ako zdokonalený elektronický podpis, toto neumožňuje,“ varovala polícia.
Ako uzavrela, za vydanie nového dokladu sa platí poplatok.
„Ide o doklady s čipom s CardOS v5.4, ktoré ministerstvo vydávalo od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022. Dňom 28. septembra 2026 automaticky uplynie platnosť certifikátov na tomto type čipu. Zároveň však vydavateľ certifikátov umožňuje od 27. augusta 2026 na tieto doklady vydať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie,“ uviedla polícia.
Polícia zároveň pripomenula, že KEP je elektronickým ekvivalentom úradne osvedčeného podpisu. „Pri podaniach, pri ktorých sa v papierovej podobe vyžaduje úradne osvedčený podpis, možno použiť iba KEP, ktorý má právny účinok vlastnoručného podpisu. Uznaný spôsob autorizácie, zavedený ako riešenie pre staršie typy dokladov, tiež známy ako zdokonalený elektronický podpis, toto neumožňuje,“ varovala polícia.
Ako uzavrela, za vydanie nového dokladu sa platí poplatok.