Niektorí ľudia musia tráviť Vianoce v nemocnici, atmosféra je tu iná

Bratislava 24. decembra (TASR) - Nemocnice zabezpečujú akútnu a neodkladnú starostlivosť aj počas sviatkov. „Týka sa to pohotovostných služieb, urgentných príjmov a akútnych oddelení, ako chirurgia, traumatológia, interné oddelenie či neurológia,“ uviedol pre TASR prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. „Samostatnou kapitolou je pôrodnica,“ doplnil. Pre pacientov, ktorí musia tráviť Vianoce v nemocnici, sa podľa neho zdravotníci snažia vytvoriť vianočnú atmosféru.



Žiadny pacient, ktorý musí na Vianoce ostať v nemocnici, z toho podľa Petka nie je nadšený. Zdravotníci však zdobia interiér nemocníc, či pripravujú trochu slávnostnejšiu večeru a tak sa snažia pacientom spríjemniť čas, ktorý tam musia stráviť. „Počas Vianoc v nemocniciach akosi viac cítiť spolupatričnosť, pretože pacienti zdravotníkom a opačne nahrádzajú rodinu. Je viac času na rozhovory, ľudský dotyk a pohladenie,“ hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.



Personál nemocnice sa podľa nej tiež snaží o to, aby pacienti mohli byť na Vianoce doma, pokiaľ je to čo i len trochu možné. Ľuďom, ktorí musia tráviť Vianoce v nemocnici, často umožňujú, aby mohli byť ich blízki pri nich, a to nielen počas návštevných hodín.



„Pacienti by mali veriť lekárom, sestrám, zdravotníkom, ktorí kvôli nám pacientom rovnako nezasadnú so svojimi rodinami k štedrovečernému stolu, ale snažia sa urobiť maximum pre záchranu našich životov a zdravia,“ tvrdí Lévyová. Aj pre zdravotníkov je podľa nej najkrajším vianočným darom to, keď sa im podarí zachrániť život alebo priviesť na svet nový, zvládnuť ťažký zákrok, či zbaviť ľudí bolesti a utrpenia.



Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátnym podnikom Lesy SR aj tento rok organizujú projekt Stromček pod stromček, vďaka ktorému do slovenských zdravotníckych zariadení poputovalo viac ako 60 živých vianočných stromčekov.