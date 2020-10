KORONAVÍRUS: Niektorí poslanci boli už v piatok pozitívne testovaní

Bratislava 23. októbra (TASR) - Niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR už boli v piatok pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) v parlamente po rokovaní poslaneckého grémia. Potvrdil to aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Konkrétne mená nepovedali. Matovič verí, že aj ostatní zákonodarcovia sa pôjdu dať otestovať, aby ukázali, že sú zodpovední. Kollár doplnil, že nemôže poslancov nútiť k testovaniu. Sám sa však otestovať dá a vyzval na to aj ostatných. Hovorí o nezodpovednosti.



"Podľa mojich informácií už z tých, ktorí testovaní boli, sú niektorí pozitívni. O to viac by som sa išiel testovať a ukázal by som, že som zodpovedný," povedal s tým že zatiaľ nevie, ktorí to sú. Mali by podľa neho sami informovať o svojom výsledku a ukázať zodpovednosť. Aj na základe tejto informácie si však myslí, že otestovať by sa mali ísť dať aj ostatní poslanci, ktorí to v piatok neplánovali.







V súvislosti s tým, že poslanci z klubu Smeru-SD a nezaradení poslanci zo strany Hlas-SD zrejme na testovanie poslancov nepôjdu, si myslí, že všetci by mali pristúpiť k situácii zodpovedne a dať sa otestovať.



"Ako predseda parlamentu nemôžem nakázať poslancom, aby sa testovali. Je to ich rozhodnutie a je to nezodpovednosť voči nám ostatným. Cez to všetko nebudem na nich útočiť," povedal Kollár s tým, že ani nemôže zakázať vstup do budovy NR SR poslancom, ktorí testovanie odmietnu. Dodal, že aj pozitívne testovaní poslanci sa budú musieť opätovne pretestovať. Ak sa to potvrdí, mali by podľa neho informovať aj ostatných kolegov, s ktorými sa stretli. Považuje za dobré takto pretestovať poslancov.



Šéf parlamentu v piatok prerušil rokovanie aktuálnej schôdze. A to v súvislosti s pozitívnym testom na nový koronavírus u predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Poslancov i zamestnancov parlamentu od 10.00 h postupne testujú antigénovými testami v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.



Ešte vo štvrtok (22. 10.) večer avizoval podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí), že sa poslanci budú testovať rovnakými testami, aké sa použijú pri testovaní na Orave a v Bardejove.



Kotleba o svojom pozitívnom teste informoval vo štvrtok na sociálnej sieti. V karanténe bol už niekoľko dní, keďže jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.



M. Beluský z ĽSNS mal pozitívny test na ochorenie COVID-19



Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Beluský (ĽSNS) mal po piatkovom otestovaní antigénovým testom pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. TASR to potvrdil Beluský. O výsledkoch ostatných poslancov za ĽSNS zatiaľ nevie.



Poslanec tiež informoval, že väčšina členov klubu ĽSNS sa v piatok bola dať otestovať. Niektorí poslanci za ĽSNS sú v karanténe vzhľadom na pozitívny výsledok šéfa strany Mariana Kotlebu. V karanténe je napríklad aj poslanec a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, ktorý podľa svojich slov čaká na výsledok testu. Ďurica tiež pre TASR potvrdil, že poslanec Miroslav Suja (ĽSNS) mal negatívny výsledok testu.



Poslanci parlamentu sa v piatok boli dať otestovať v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. V piatok tiež prerušili októbrovú schôdzu NR SR do utorka 27. októbra.



Všetci poslanci za SaS majú negatívny výsledok na ochorenie COVID-19



Všetci 13 poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS, ktorí sa v piatok nechali otestovať antigénovými testami, majú negatívny výsledok na ochorenie COVID-19. TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák. Testovať sa v piatok bolo aj všetkých 17 poslancov za Sme rodina. Šéf poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský predpokladá, že všetci majú negatívny výsledok. Testovať sa boli aj poslanci Za ľudí, podľa šéfky klubu Jany Žitňanskej zatiaľ neevidujú pozitívny výsledok.



Pčolinský má negatívny výsledok, pre TASR uviedol, že ak bude mať niekto z klubu Sme rodina pozitívny test, má o tom informovať. Zatiaľ má informácie o negatívnych výsledkoch. "Všetci poslanci klubu Za ľudí boli v uplynulých 48 hodinách testovaní. Zatiaľ nemáme žiadny pozitívny výsledok," povedala pre TASR Žitňanská.