Niektorí pracovníci v školstve budú mať nárok na kompenzačný príspevok

Bratislava 1. januára (TASR) - Pre niektorých zamestnancov v sektore vzdelávania sa od nového roka zavádza možnosť kompenzačného príspevku. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá 1. januára nadobudla účinnosť.



Úprava chce zlepšiť situáciu spojenú s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov. Kompenzačný príspevok má byť preto určený najmä zamestnancom, ktorí pôsobia v prostredí s výrazným nedostatkom personálu či vyššou fluktuáciou.



Príspevok bude vyplácať pedagogickému či odbornému zamestnancovi zamestnávateľ z prostriedkov pridelených na tento účel ministerstvom školstva. To by malo každý rok, 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu, na svojom webe zverejniť účel vyplácania kompenzačného príspevku a okruh zamestnancov, ktorým sa bude vyplácať.



Novela okrem toho odstraňuje duplicitu vykonávaných činností odborných zamestnancov zaradených do kategórií sociálny pedagóg a sociálny pracovník. Zjednodušuje aj podmienky zabezpečovania kvality inovačného vzdelávania. Úprava prináša aj zmeny podmienok výkonu činnosti supervízora v školách či podmienok pôsobenia zahraničných učiteľov pôsobiacich v SR na základe dohody o podpore jazykového vzdelávania alebo na základe výmenného pobytu.