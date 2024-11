Niektorí učitelia prídu na znak protestu v stredu do práce v čiernom

Bratislava 27. novembra (TASR) - Niektorí učitelia a školskí zamestnanci prídu v stredu do práce oblečení v čiernom. Ide o prejav protestu, na ktorý vyzvali školskí odborári. Má symbolizovať prejav smútku nad financovaním slovenského školstva. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR tichý protest nevníma ako nátlakovú akciu, hovorí o dobrej vzájomnej spolupráci so školskými odborármi.



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku síce vníma kroky rezortu školstva a vzájomnú komunikáciu pozitívne, nie je však spokojný s financovaním slovenského regionálneho a vysokého školstva. "Preto na stredu 27. novembra vyhlasujeme protest s názvom Školstvo v smútku - Protest v čiernom ako symbolický prejav smútku nad financovaním slovenského školstva. Vyzývame všetkých zamestnancov, aby v tento deň prišli do práce na znak nespokojnosti oblečení v čiernom a fotografie z protestu zdieľali cez sociálne siete," priblížil predseda školských odborárov Pavel Ondek.



Rezort školstva nevníma tichý protest ako nátlakovú akciu, keďže ho odborári avizovali ešte počas rokovania u prezidenta SR a taktiež s ohľadom na dobrú vzájomnú spoluprácu. "Naopak, vedieme konštruktívnu diskusiu a hľadáme riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany. Tento piatok sa minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) opäť stretne so zástupcami odborového zväzu. O výsledkoch budeme informovať," doplnil odbor komunikácie a marketingu MŠVVM SR.



Odborári požadujú zvýšiť tarifné platy všetkých zamestnancov školstva v roku 2025 minimálne o desať percent. Tiež zmeny v odmeňovaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Ich ďalšou požiadavkou je zjednotenie odmeňovania všetkých zamestnancov regionálneho a vysokého školstva do jedného zákona o odmeňovaní.



Chcú tiež zjednotiť financovanie všetkých zamestnancov regionálneho školstva priamo z rozpočtu ministerstva školstva (presun osobných nákladov z originálnych pod prenesené kompetencie samosprávy). Požadujú aj akceptáciu zásadných pripomienok zväzu ku kurikulárnej reforme (umožniť obsah vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe rozdeliť na ročníky). Výchova a vzdelávanie sú podľa Ondeka investíciou do budúcnosti celej spoločnosti a musia byť vnímané ako priorita. "V prípade, že vláda SR nesplní naše požiadavky, sme pripravení naďalej pokračovať v protestných aktivitách, ktoré môžu vyústiť až do štrajku," dodal.