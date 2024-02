Nikdy to nebolo ľahšie

Bratislava 26. februára (OTS) - Auto, byt alebo dom si poistíme zväčša automaticky. Veď čo ak havarujeme a nové auto si rozbijeme? Oprava je drahá. Čo ak nám vykradnú domácnosť alebo nám zhorí strecha? Prídeme o kus majetku. Keď sa však zvrtne reč na poistenie toho najvzácnejšieho, čo máme – zdravia a života, akoby nám tieto otázky zrazu došli...Či už si riziká týkajúce sa našich životov nechceme pripustiť, alebo, skrátka, životné poistenie v rámci úsporných opatrení v rodine oželieme. Práve v súčasnom neúprosnom ekonomickom prostredí však môže mať v budúcnosti táto podcenená voľba pre rodinu nepríjemné následky. Choroba či ťažký úraz sa vopred nehlásia - jednoducho zo dňa na deň zasiahnu človeku do života, skrížia mu plány, pripravia ho často o prácu a pravidelný príjem, a tým aj o schopnosť ďalej živiť rodinu či splácať úvery. Nehovoriac už o tom najhoršom - smrti a jej následkoch pre pozostalých. Sú to práve situácie a hrozby, na ktoré myslí rizikové životné poistenie z ponuky ČSOB Poisťovne.Riešenie pre vašu pokojnú budúcnosť. Budúcnosť bez dlhov a so stabilnou životnou úrovňou. Váš finančný „ochranca“ na životnej ceste plnej nečakaných nástrah a rizík.Aj tu platí – na správne veci nie je nikdy neskoro. Vhodne nastavené rizikové životné poistenie finančne chráni všetky vekové kategórie. Deti, rodinu aj seniorov.Benefitov a záruk je skutočne veľa. Za všetky aspoň niekoľko z nich. Poistenie úrazu vám garantuje, že ak raz prídete o príjem z dôvodu úrazu, životné poistenie vám ho nahradí. Hypotekárny bonus vám zasa okrem poistného plnenia zabezpečí šesť hypotekárnych splátok navyše - bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte hypotéku v ČSOB.Vďaka poisteniu hypotéky v prípade úmrtia budú mať vaši blízki možnosť finančne riešiť vaše zostávajúce úverové záväzky. Poistenie vážnych chorôb zase môže pomôcť v prípade, kedy vaša liečba či nákup nevyhnutných zdravotných pomôcok výrazne zaťažia rodinný rozpočet. Poistenie v prípade úmrtia pomáha pri úhrade základných nákladov spojených s pohrebom.Okrem iného aj preto, lebo popri všetkom dáva aj niečo navyše. Napríklad službuči jeho návštevu priamo u vás v domácnosti. Alebo odmenu pre zodpovedných - ak ste v posledných 3 rokoch absolvovali preventívnu prehliadku u všeobecného lekára alebo ste darcom krvi, ČSOB Poisťovňa vám vyplatí zvýšené plnenie o 10% vo vybraných pripoisteniach. A v neposlednom rade -v hodnote 349€, ktorý dokáže odhaliť viac ako 120 genetických predispozícií týkajúcich sa zdravia, výživy, intolerancií, športového profilu či prenášačstva a následne vám na mieru zostaví odporúčania pre zdravšiu budúcnosť, získate úplne zdarma.ČSOB Poisťovňa ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu prináša možnosť uzavrieť ho online. Bez jedinej návštevy pobočky, stretnutia s finančným poradcom či nekonečným študovaním množstva materiálov. Všetko z pohodlia domova. Online kalkulačka vám na základe vašich odpovedí na jednoduché otázky zostaví a nacení vhodný poistný balík, ktorý si, samozrejme, môžete upraviť podľa vlastným predstáv a potrieb. Už len platba, dokumenty prídu e-mailom...a máte hotovo! To všetko len za zhruba 10 minút vášho času.Uzatvorenie životného poistenia nebolo nikdy jednoduchšie, pohodlnejšie a rýchlejšie, čo je ďalším dôvodom na to, aby ste sa do jeho uzatvorenia pustili už teraz.