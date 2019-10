Bubnovačka roka upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím

Nitra 27. októbra (TASR) – Na dôležitosť ochrany detí pred násilím už po šiesty raz upozorní najväčšia bubnovačka roka na Slovensku. Vo viacerých slovenských mestách zaznie 19. novembra v čase od 10.00 do 11.00 h v hlasnom rytme bubnov myšlienka podujatia "Aby bolo deti lepšie počuť".



„Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia musíme začať riešiť na Slovensku nahlas, komplexne a koordinovane. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať, ideálne do veku sedem – osem rokov, kedy si vytvárajú prvé vzťahy mimo domova. Je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať, a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého,“ uviedla Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n.o. v Nitre.



Nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov, rozbehla bubnovačku v roku 2014. V tomto roku spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch,“ uviedla riaditeľka národného koordinačného strediska Mária Vargová.



V uplynulých ročníkoch sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24.000 detí a dospelých. V tomto roku sa bude bubnovať v mestských halách, triedach, telocvičniach, na školských dvoroch či na námestiach s použitím variech a hrncov, vedier a palíc či len dupotaním nôh. Zapojiť sa môže každý, pričom nie je dôležitá forma bubnovania ani miesto, ale rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti rozpútať.