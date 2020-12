Nitrianska nemocnica chce do konca roka zaočkovať svojich zamestnancov

Nitra 27. decembra (TASR) – V nitrianskej fakultnej nemocnici od sobotného večera pokračuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec, zatiaľ dostalo vakcínu približne 70 zdravotníkov.



Očkovanie bude v nemocnici pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. „Chceli by sme do konca roka zaočkovať všetkých zamestnancov nemocnice, ktorí sa očkovať môžu. A to vrátane pracoviska kardiocentra a diagnostického centra Jessenius,“ dodala Kubinec.