VÝSTAVA ANTIHYBRID: Upozorňuje na hybridné ohrozenie

Nitrianske Pravno 14. mája (TASR) - Kreslený humor, ktorý poukazuje na aktuálnu situáciu hybridného ohrozenia, ponúka výstava na tému Antihybrid v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza. Pripravila ju prešovská Galéria Kýchania mozgu spolu s obcou pri príležitosti Divadelnej jari Jána Roháča. Kresby viacerých autorov si verejnosť môže pozrieť v Starej súkenke do nedele 15. mája.



Spoluprácu na festivale humoru Divadelná jar Jána Roháča označil kurátor a organizátor výstav Galérie Kýchania mozgu Peter Rázus za výzvu, keďže ľudia tam chodia pre humor a galéria sa snaží ponúknuť niečo, čo nie je vždy konvenčné a tradičné. "Pokiaľ má kniha x strán, film má 90 a divadelná hra 120 minút, výtvarník má k dispozícii len výkres 210 krát 297 milimetrov a práve na tom obrázku niekedy odovzdáva veľmi dôležité posolstvá, ktoré sú zaujímavé pre divákov," uviedol pre TASR Rázus.



Výstava reaguje na súčasnú situáciu hybridného ohrozenia. Pre niekoho to môže byť podľa Rázusa módny termín, ale je veľmi nebezpečný a mnohokrát veľmi tragický. "Je to ovplyvňovanie ľudí, národov, rôznych cieľových skupín k nenávisti, agresivite, istej forme intolerancie. Práve prostredníctvom týchto obrázkov sa snažíme spolu s heslom Andersena - kráľ je nahý, ukázať nielen samotné metódy a techniky, ako sa verejná mienka formuje, ale mnohokrát i osobnosti za to zodpovedné, totalitných vládcov, agresorov, ktorí sa stávajú mienkotvorcami a majú veľmi zlý vplyv na verejnosť," ozrejmil.



Jedným z vystavujúcich autorov je i Vladimír Kazanevský z Ukrajiny. "Pred vojnou som kreslil úsmevné karikatúry, karikatúry o spoločnosti či filozofické. S prvým dňom vojny som to však už nedokázal a zameral sa na karikatúry proti vojne, ruských pravdách, Putinovi, agresii Ruska. Spravil som približne 50 karikatúr len o vojne," dodal Kazanevský.