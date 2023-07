NIVaM plánuje prípravu sprievodcov k štátnemu vzdelávaciemu programu

Bratislava 14. júla (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) plánuje prípravu sprievodcov k novému štátnemu vzdelávaciemu programu. Tieto materiály umožnia prenos kurikulárnych zmien v kľúčových oblastiach priamo do vyučovania a života školy. V tejto súvislosti NIVaM hľadá autorov podporných materiálov pre kľúčové oblasti kurikulárnych zmien.



Pri ich tvorbe chce NIVaM, ako informuje na webovej stránke vzdelavanie21.sk, spolupracovať s odborníkmi s publikačnou skúsenosťou a poznaním školského prostredia. Hľadá autorov k sprievodcom pre hodnotenie žiakov, kultúru a étos školy, ale aj pre prispôsobenie vzdelávacích štandardov rozmanitým potrebám žiakov či pre didaktické inovácie v kurikule.



NIVaM hľadá expertov v danej oblasti so skúsenosťou z praxe minimálne päť rokov, ktorí majú prehľad v domácich a zahraničných trendoch v týchto oblastiach i v slovenskom vzdelávacom prostredí. Ďalej má ísť o ľudí zodpovedných a precíznych v plnení úloh, ktorí majú mať aj zodpovedajúce jazykové a štylistické schopnosti.



V prípade záujmu majú uchádzači vyplniť online formulár najneskôr do 15. augusta.