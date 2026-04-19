NIVaM pripravuje kriteriálne testovanie tretiakov základných škôl
Testovanie bude prebiehať počas dvoch dní a jeho súčasťou budú testy zamerané na čitateľskú a jazykovú gramotnosť a matematickú gramotnosť.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR realizáciu kriteriálneho testovania žiakov tretieho ročníka základných škôl, takzvané CRT3 2026. Testovanie sa uskutoční na vybraných školách od 27. apríla do 5. júna, informuje o tom NIVaM na svojom webe.
„Do testovania bude zapojených 237 základných škôl z celého Slovenska. Očakáva sa účasť viac ako 6000 žiakov tretieho ročníka, z toho približne 900 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,“ uviedli z NIVaM. Kriteriálne testovanie je zamerané na zisťovanie miery dosiahnutia vzdelávacích štandardov. Na rozdiel od normatívneho testovania neporovnáva žiakov medzi sebou, ale hodnotí ich výkon vo vzťahu k vopred stanoveným kritériám.
Testovanie bude prebiehať počas dvoch dní a jeho súčasťou budú testy zamerané na čitateľskú a jazykovú gramotnosť a matematickú gramotnosť.
Kriteriálne testovanie prináša školám aj učiteľom konkrétnu a využiteľnú spätnú väzbu o tom, do akej miery žiaci dosahujú očakávané vzdelávacie štandardy, ktoré definuje nový štátny vzdelávací program pre základné školy. „Zároveň prispieva k posunu od porovnávacieho hodnotenia k hodnoteniu zameranému na učenie a rozvoj každého žiaka. Informácie získané v testovaní umožnia učiteľom lepšie zacieliť vyučovanie, podporiť individuálne potreby žiakov a sledovať ich pokrok v čase,“ spresnili z NIVaM.
Prístup k hodnoteniu je bežný aj v zahraničí. Kriteriálne alebo na štandardoch založené testovanie sa využíva napríklad v Estónsku či Nemecku. Podobné princípy uplatňujú aj ďalšie krajiny OECD, ktoré sa zameriavajú na podporu kvality učenia prostredníctvom jasne definovaných očakávaní a systematickej spätnej väzby.
„Do testovania bude zapojených 237 základných škôl z celého Slovenska. Očakáva sa účasť viac ako 6000 žiakov tretieho ročníka, z toho približne 900 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,“ uviedli z NIVaM. Kriteriálne testovanie je zamerané na zisťovanie miery dosiahnutia vzdelávacích štandardov. Na rozdiel od normatívneho testovania neporovnáva žiakov medzi sebou, ale hodnotí ich výkon vo vzťahu k vopred stanoveným kritériám.
Testovanie bude prebiehať počas dvoch dní a jeho súčasťou budú testy zamerané na čitateľskú a jazykovú gramotnosť a matematickú gramotnosť.
Kriteriálne testovanie prináša školám aj učiteľom konkrétnu a využiteľnú spätnú väzbu o tom, do akej miery žiaci dosahujú očakávané vzdelávacie štandardy, ktoré definuje nový štátny vzdelávací program pre základné školy. „Zároveň prispieva k posunu od porovnávacieho hodnotenia k hodnoteniu zameranému na učenie a rozvoj každého žiaka. Informácie získané v testovaní umožnia učiteľom lepšie zacieliť vyučovanie, podporiť individuálne potreby žiakov a sledovať ich pokrok v čase,“ spresnili z NIVaM.
Prístup k hodnoteniu je bežný aj v zahraničí. Kriteriálne alebo na štandardoch založené testovanie sa využíva napríklad v Estónsku či Nemecku. Podobné princípy uplatňujú aj ďalšie krajiny OECD, ktoré sa zameriavajú na podporu kvality učenia prostredníctvom jasne definovaných očakávaní a systematickej spätnej väzby.