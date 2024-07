Mladí sa môžu zapojiť do súťaže ohľadom ľudských práv

Bratislava 28. júla (TASR) - Mladí do 26 rokov môžu Európe predstaviť svoje kreatívne uvažovanie o ľudských právach. Do konca júla majú možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže "Ľudské práva: kamera, akcia!". Súťaž je otvorená pre účastníkov zo všetkých 46 členských krajín Rady Európy. Informuje o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na svojom webe.



"Aktuálne môžu neprofesionálni fotografi či filmári zverejňovať svoje súťažné príspevky na sociálnej sieti. V každej súťažnej kategórii môžu poslať jednu a viac fotografií či videí," uviedol NIVaM. Následne bude podľa neho v období augusta až októbra prebiehať výber víťazných príspevkov, ktorý bude riešiť odborná porota. "Vyberú víťazov v kategóriách Najlepšia fotografia, Najlepšie video a Najlepší obraz vytvorený umelou inteligenciou," doplnil.



Výsledky porota vyhlási počas Svetového fóra pre demokraciu (6. až 8. november 2024) v Štrasburgu. Víťazi si podľa NIVaM prevezmú diplomy, ale čaká ich aj príležitosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach Rady Európy, kde môžu odprezentovať svoju víziu o ľudských právach.



Všetky podrobnosti k súťaži sú dostupné na webovom sídle Rady Európy, dodal NIVaM.