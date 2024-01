Operačné stredisko: Nízke teploty si vyžiadali aj výjazdy záchranárov

Bratislava 10. januára (TASR) - Nízke teploty si za posledné tri dni vyžiadali aj výjazdy záchranárov. Najviac ich bolo v Žilinskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.



"Za posledné tri dni vyslalo OS ZZS SR desať ambulancií k prípadom, ktoré súvisia s podchladením či omrzlinami. Osem pacientov záchranári transportovali do nemocníc, jedného ošetrili na adrese a jeden prevoz odmietol," priblížila.



V súvislosti s nízkymi teplotami vyslalo operačné stredisko k pacientom aj vrtuľník. "Išlo o dvoch poľských turistov, ktorí spadli do potoka v Malej Fatre. Transportovaní boli do nemocnice v Žiline," doplnila hovorkyňa.



Hlavný operátor OS ZZS SR Viliam Sládek zároveň na ľudí apeluje, aby zvážili dlhodobý pobyt v chladnom prostredí. "V prípade, že sme nútení tráviť počas mrazivého počasia čas v exteriéri, nezabúdajme na primerané a suché oblečenie, najlepšie vo viacerých vrstvách, a použitie čiapky, rukavíc a šálu," podotkol. Nepriaznivým poveternostným podmienkam treba podľa neho prispôsobiť aj športové aktivity. "V neposlednom rade je potrebné dbať na dostatočné vykurovanie interiéru, najmä v súvislosti so staršími osobami a deťmi," uzavrel.