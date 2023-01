Nízke teploty sú rizikové aj pre pacientov s cievnym ochorením

Bratislava 28. januára (TASR) - Nízke teploty sú rizikové pre pacientov s cievnym ochorením. Chladné počasie ohrozuje tiež malé deti, ktoré nemajú dostatočnú schopnosť tepelnej regulácie. Rizikovou skupinou sú aj seniori a ľudia bez domova. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti. V tejto súvislosti apeluje, aby sa ľudia teplo obliekali a vyhýbali sa vdychovaniu studeného vzduchu.



"Lepšie je si obliecť viac tenších vrstiev oblečenia, pretože tie zachytávajú teplý vzduch, a tak telo udržia teplejšie ako jedna hrubá vrstva. Dôležité je nezabudnúť na čiapku a šál, taktiež netreba zabudnúť na rukavice a teplé ponožky, pretože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok do životne dôležitých orgánov a prietok krvi do končatín sa znižuje," priblížil.



RÚVZ Bratislava upozornil aj na riziko fyzických zranení pri pošmyknutiach a pádoch počas zimy. Chlad môže mať podľa neho nepriaznivé účinky na dýchací systém a zhoršiť ochorenia dýchacích ciest. "Vystavenie sa nízkym teplotám taktiež potláča imunitný systém, a tým sú ľudia náchylnejší na infekciu. Najviac sú ohrození tí s oslabenou imunitou, ľudia, ktorí len nedávno prekonali ochorenie, a preťažení ľudia, ktorí žijú v dlhodobom strese," ozrejmil.



Počas zimy je podľa neho dôležité dať si pozor na konzumáciu alkoholu. "Alkohol všeobecne spôsobuje rozšírenie ciev, čo vo vonkajšom studenom prostredí môže byť veľmi nebezpečné," vysvetlila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ Bratislava. Pri vypití väčších dávok alkoholu môže podľa nej dôjsť k otupeniu pocitu chladu, k privodeniu spánku a poruche vedomia, pri ktorých hrozí riziko úmrtia na podchladenie.