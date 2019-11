Nízkouhlíková stratégia SR by mala byť ukončená v najbližších týždňoch

Bratislava 16. novembra (TASR) - Nízkouhlíková stratégia Slovenska by mala byť ukončená v najbližších týždňoch a mala by byť predložená Vláde SR na schválenie. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla. Podkladom pre stratégiu bola Štúdia nízkouhlíkového rastu pre Slovensko, ktorú ministerstvo pripravovalo dva roky spolu so Svetovou bankou.



Stratégia je podľa slov Kurillu komplexnou prácou, ktorá hodnotí scenáre rôzneho vývoja. Obsahuje tiež opatrenia, ktoré bude treba prijímať v rámci znižovania emisií čo najrýchlejšie, najlacnejšie a s čo najväčším dopadom.



V rámci nízkouhlíkovej stratégie chce rezort znižovať emisie v doprave aj v sektore energetiky. "Dobré čísla máme v prechode na jadrovú energiu, ktorá je považovaná za klimaticky priaznivú bezuhlíkovú alternatívu," povedal Kurilla a pokračuje, že rezort tiež chce pri vykurovaní nahradiť tuhé palivá plynom. "Máme nábeh aj na vyššie množstvo obnoviteľných zdrojov energie," podotkol.



Kurilla si tiež myslí, že v oblastiach energetickej výkonnosti budov, poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva toho dokáže SR urobiť viac. "Slovensko preto zvýšilo a zvýši svoj národný cieľ pre emisie, mimo obchodovania, takmer na dvojnásobok toho, ako nám stanovila Európska únia," uviedol štátny tajomník.



Klíma sa mení a podľa Kurillu je nevyhnutné, aby sa ľudia začali zmene klímy prispôsobovať. "Ide o to, ako sa nám túto zmenu podarí zmierniť alebo spomaliť, ale tento proces je nezastaviteľný," skonštatoval.



Nedávno sa Slovensko pripojilo ku krajinám, ktoré podporujú uhlíkovú neutralitu. Vláda schválila a parlament odobril klimatickú legislatívu z dielne MŽP, ktorá zabezpečí 2,5 miliárd eur pre politiku zmeny klímy, pripomenul Kurilla na záver.