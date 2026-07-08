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NKÚ a Valášek tvrdia,že DMD Group bráni v kontrole, tá to však odmieta
NKÚ ozrejmil, že s predstaviteľmi spoločnosti sa naďalej snaží komunikovať s cieľom zabezpečiť všetky potrebné podklady a dokončiť kontrolu.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR potvrdil, že štátna spoločnosť DMD Group, spadajúca pod rezort obrany, mu bráni vo výkone kontroly. Uviedol to v stanovisku pre TASR. Na situáciu predtým upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS). DMD Group tvrdenia o bránení kontrole odmieta.
NKÚ ozrejmil, že s predstaviteľmi spoločnosti sa naďalej snaží komunikovať s cieľom zabezpečiť všetky potrebné podklady a dokončiť kontrolu. „Keďže kontrola ešte nie je uzavretá, detaily nebudeme zverejňovať,“ zdôraznila hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Spresnila, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy so súčinnosťou bude NKÚ o kontrolných zisteniach a ďalšom postupe informovať príslušné orgány vrátane Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý disponuje relevantnými kompetenciami vo vzťahu k štatutárovi organizácie, v tomto prípade ministrovi obrany. Toho môže zaviazať, aby jeho podriadená organizácia poskytovala zákonnú súčinnosť a dala k dispozícii relevantné dokumenty pre výkon nestrannej kontroly.
NKÚ vysvetlil, že predmetom kontroly je zistiť, akým spôsobom štátna spoločnosť zabezpečuje plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj to, či finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu využíva hospodárne, efektívne, účelne a v súlade so zákonom. Súčasťou auditu je aj preverenie účinnosti interných kontrolných mechanizmov a plnenia si povinnosti nielen vedenia štátnej spoločnosti, ale aj zriaďovateľa a jediného akcionára, ktorým je rezort obrany.
DMD Group tvrdí, že kontrolu fakticky umožnila, poskytla kontrolórom priestory a súčinnosť a kontrolóri NKÚ sa v priestoroch spoločnosti približne dva mesiace oboznamovali s podkladmi. „Dokumenty a informácie, ktorými spoločnosť disponuje a ktoré majú vecnú väzbu na riadne vymedzený predmet kontroly, boli NKÚ SR poskytnuté alebo sprístupnené na nahliadnutie,“ deklarovala spoločnosť s tým, že od začiatku žiada, aby NKÚ jasne, písomne a preskúmateľne osvedčil právomoc, predmet, účel, kontrolované obdobie a rozsah kontroly. „Dňa 28. apríla 2026 spoločnosť zaslala NKÚ SR výzvu na objasnenie týchto otázok a na spresnenie jednotlivých požiadaviek. Od tohto dátumu NKÚ SR s DMD Group v tejto veci nekomunikuje a na uvedenú výzvu neodpovedal. O údajnom marení kontroly sa dozvedáme až teraz z médií,“ podotkla spoločnosť.
Doplnila, že je pripravená pokračovať v zákonom vyžadovanej súčinnosti. Odmieta však, aby bola legitímna požiadavka na zákonný, určitý a primeraný rámec kontroly verejne prezentovaná ako marenie kontroly. „Navyše, DMD Group je súkromná akciová spoločnosť, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnutia zisku. Nie je to štátna spoločnosť, nehospodári a ani neplní úlohy vo verejnom záujme v oblasti obrany a bezpečnosti a ani jej nie sú poskytované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ dodala spoločnosť.
Valášek v tejto súvislosti vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby generálnemu riaditeľovi spoločnosti nariadil bezodkladné a úplné sprístupnenie všetkých požadovaných dokumentov a k prípadu poskytol stanovisko. Ako predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bude takisto žiadať o informácie súvisiace s kontrolou v predmetnej spoločnosti.
NKÚ ozrejmil, že s predstaviteľmi spoločnosti sa naďalej snaží komunikovať s cieľom zabezpečiť všetky potrebné podklady a dokončiť kontrolu. „Keďže kontrola ešte nie je uzavretá, detaily nebudeme zverejňovať,“ zdôraznila hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Spresnila, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy so súčinnosťou bude NKÚ o kontrolných zisteniach a ďalšom postupe informovať príslušné orgány vrátane Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý disponuje relevantnými kompetenciami vo vzťahu k štatutárovi organizácie, v tomto prípade ministrovi obrany. Toho môže zaviazať, aby jeho podriadená organizácia poskytovala zákonnú súčinnosť a dala k dispozícii relevantné dokumenty pre výkon nestrannej kontroly.
NKÚ vysvetlil, že predmetom kontroly je zistiť, akým spôsobom štátna spoločnosť zabezpečuje plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj to, či finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu využíva hospodárne, efektívne, účelne a v súlade so zákonom. Súčasťou auditu je aj preverenie účinnosti interných kontrolných mechanizmov a plnenia si povinnosti nielen vedenia štátnej spoločnosti, ale aj zriaďovateľa a jediného akcionára, ktorým je rezort obrany.
DMD Group tvrdí, že kontrolu fakticky umožnila, poskytla kontrolórom priestory a súčinnosť a kontrolóri NKÚ sa v priestoroch spoločnosti približne dva mesiace oboznamovali s podkladmi. „Dokumenty a informácie, ktorými spoločnosť disponuje a ktoré majú vecnú väzbu na riadne vymedzený predmet kontroly, boli NKÚ SR poskytnuté alebo sprístupnené na nahliadnutie,“ deklarovala spoločnosť s tým, že od začiatku žiada, aby NKÚ jasne, písomne a preskúmateľne osvedčil právomoc, predmet, účel, kontrolované obdobie a rozsah kontroly. „Dňa 28. apríla 2026 spoločnosť zaslala NKÚ SR výzvu na objasnenie týchto otázok a na spresnenie jednotlivých požiadaviek. Od tohto dátumu NKÚ SR s DMD Group v tejto veci nekomunikuje a na uvedenú výzvu neodpovedal. O údajnom marení kontroly sa dozvedáme až teraz z médií,“ podotkla spoločnosť.
Doplnila, že je pripravená pokračovať v zákonom vyžadovanej súčinnosti. Odmieta však, aby bola legitímna požiadavka na zákonný, určitý a primeraný rámec kontroly verejne prezentovaná ako marenie kontroly. „Navyše, DMD Group je súkromná akciová spoločnosť, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnutia zisku. Nie je to štátna spoločnosť, nehospodári a ani neplní úlohy vo verejnom záujme v oblasti obrany a bezpečnosti a ani jej nie sú poskytované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ dodala spoločnosť.
Valášek v tejto súvislosti vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby generálnemu riaditeľovi spoločnosti nariadil bezodkladné a úplné sprístupnenie všetkých požadovaných dokumentov a k prípadu poskytol stanovisko. Ako predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bude takisto žiadať o informácie súvisiace s kontrolou v predmetnej spoločnosti.