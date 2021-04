NKÚ: Hygienici pomáhali počas roka aktívne zvládať pandémiu COVID-19

Bratislava 16. apríla (TASR) – Epidemiológovia či zamestnanci úradov verejného zdravotníctva výrazným spôsobom prispeli k zvládnutiu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Tá odhalila viaceré riziká vo fungovaní krízových inštitúcií štátu. Hygienici často suplovali výkon iných inštitúcií. Skonštatovali to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. TASR o tom v piatok informoval jeho hovorca Marek Papajčík.



Pracovníci úradu realizovali audit v druhej polovici minulého roka. Svoje zistenia budú porovnávať s výsledkami obdobných kontrol z Maďarska, Poľska či Bieloruska. "Hygienici, lekári a zástupcovia samospráv svojím aktívnym nasadením pomohli Slovensku zvládnuť kritickú pandemickú situáciu," povedal podpredseda úradu Ľubomír Andrassy.



Ako ďalej uviedol, zástupcovia rezortu zdravotníctva či členovia Ústredného krízového štábu sa vyhýbali zodpovednosti a rozhodnutia ponechávali na Úrade verejného zdravotníctva SR. Hygienici vo viacerých prípadoch suplovali podľa kontrolórov iné štátne inštitúcie, a to aj bez jasných zákonných kompetencií.



NKÚ identifikoval riziká v oblasti ochrany obyvateľov pred infekčnými chorobami ešte v roku 2019. Andrassy pripomenul, že významnú úlohu pri ochrane verejného zdravia zohráva očkovanie. Poukázal napríklad na to, že v súčasnosti sa vďaka očkovaniu proti pravým kiahňam darí zachrániť asi tri milióny ľudských životov.



"Slovensko úspešne zvláda očkovanie detí proti desiatim prenosným ochoreniam. Plošne sa držíme nad úrovňou 95 percent zaočkovanosti detskej populácie. V poslednom čase sa však z dôvodu vplyvu negatívnych kampaní na sociálnych sieťach či rôznych dezinformácií zo strany veľmi úzkej skupiny jednotlivcov v médiách dostávame pod hranicu kolektívnej imunity," skonštatoval podpredseda NKÚ.



Poukázal však aj na pokles zaočkovanosti slovenských detí hlavne proti osýpkam, mumpsu a rubeole, ktorá sa dostala na úroveň 93 až 94 percenta, a to v Bratislave. Medzi rizikové regióny sa podľa zistení tiež radia Spišskonovoveský a Levočský okres. Na Spiši sa miera zaočkovanosti detí proti nebezpečnému tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne dostala podľa kontrolórov pod hranicu 90 percent.



Andrassy pripomenul, že Slovensko v roku 2005 zmenilo centrálny systém zabezpečenia očkovacích látok na decentralizovaný. Kontrolóri zistili, že po zmene opakovane dochádza k lokálnym, ale i celoplošným výpadkom očkovacích látok. To následne vedie k narušeniu plynulého povinného očkovania, nedodržiavaniu očkovacích termínov a k zvyšovaniu rizika šírenia infekčných ochorení.



"Rezort zdravotníctva by mal v čo najkratšom čase iniciovať vytvorenie národného očkovacieho registra, aby kompetentní mali v reálnom čase jednoznačné a objektívne informácie nielen o zaočkovaných ľuďoch, ale aj o aktuálnom stave prístupných vakcín. Je to jedna z ciest, ako dostať kolektívnu imunitu pod kontrolu a ako garantovať každému občanovi dostupnosť nevyhnutných a bezpečných vakcín," dodal podpredseda NKÚ.