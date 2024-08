Kontrolóri registrujú podnet voči ministerke kultúry, vyhodnotia ho

Bratislava 28. augusta (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v utorok (27. 8.) dostal podnet voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) týkajúci sa viacerých oblastí pôsobenia Ministerstva kultúry (MK) SR. Pre TASR to potvrdil odbor internej a externej komunikácie NKÚ. O podaní podnetu na Šimkovičovú v utorok informovali zástupcovia hnutia Progresívne Slovensko (PS). Ministerka podľa nich porušila zákon.



"Odborné útvary NKÚ v rámci svojej činnosti priebežne vyhodnocujú aktuálne podnety a informácie z hľadiska rizík a miery významnosti, a v spolupráci s analytickou jednotkou vypracúvajú rizikovú analýzu, ktorá slúži ako podklad na ďalšie rozhodovanie o zaradení do plánu kontrolnej činnosti," uviedol úrad s tým, že takto budú postupovať aj pri podnete na Šimkovičovú.



Podľa NKÚ sa v rezorte kultúry aktuálne vykonávajú dve kontroly. Jedna je zameraná na financovanie kultúry prostredníctvom fondov a druhá sa týka Slovenskej televízie a rozhlasu. V budúcom roku NKÚ pripravuje kontroly aj v Slovenskej národnej galérii a v Slovenskom národnom múzeu.



Úrad tiež pripomenul, že kontrola v Slovenskom národnom divadle (SND) z roku 2022 identifikovala nefunkčný kontrolný systém ministerstva kultúry či problémy s rozpočtovým procesom v rámci rezortu.



Podanie podnetu na NKÚ aj na Generálnu prokuratúru (GP) SR voči Martine Šimkovičovej v utorok avizovali predstavitelia PS na tlačovej konferencii. Ministerke vyčítajú, že vykonávala právomoci štatutára SND napriek tomu, že na to nemala oprávnenie aj to, že MK zaobstaralo nové logo pre STVR.



Ministerstvo kultúry tvrdí, že obstaranie loga aj postup pri výkone právomocí štatutára SND bol v súlade s právnymi predpismi. Stanovisko k podnetu bude vedieť zaujať až po oboznámení sa s ním.