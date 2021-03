Kontrolóri: Kontroly skládok odpadu nie sú dostatočné

Bratislava 12. marca (TASR) - Výkon kontroly skládok odpadu nie je dostatočný a prebieha bez jasne definovaných priorít. Chýba aj efektívna prevencia, ktorá by prispela k ochrane životného prostredia. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Informoval o tom hovorca NKÚ Marek Papajčík.



"Ministerstvo neriadilo štátny dozor v tejto oblasti dostatočne efektívne a nestanovilo vedeniu inšpekcie životného prostredia jasné priority. Priority, ktoré by vychádzali z rizikových analýz zohľadňujúcich mieru rizika prevádzkovania rizikovej skládky na životné prostredie či zdravie ľudí," uviedol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Envirorezort a Slovenská inšpekcia životného prostredia nemajú dostatočné finančné ani ľudské kapacity. Kontrolóri upozorňujú poslancov parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, že v štátnom rozpočte je vyčlenený malý objem peňazí pre efektívne fungovanie inšpekcie životného prostredia. Pre nedostatok financií nedokáže SIŽP zabezpečiť požadovaný odber, následnú analýzu vzoriek pre posúdenie ekologických dosahov skládky na životné prostredie.



"Nedostatočné personálne a finančné kapacity SIŽP spôsobujú, že inšpekcia nezačala vôbec vykonávať štátny dozor, ktorý jej bol v zmysle legislatívy o environmentálnych záťažiach nariadený v roku 2012," konštatuje NKÚ.



Chýbajúce financie vedú aj k pretrvávaniu negatívnych vplyvov envirozáťaží súvisiacich napríklad s toxickými PCB látkami v areáli bývalej fabriky Chemko Strážske, či znečisteniu podzemných vôd Žitného ostrova zo skládky v bratislavskej Vrakuni. Ministerstvo životného prostredia by preto malo vypracovať analýzu právneho stavu a prekážok pri vymáhaní povinností zo strany prevádzkovateľa skládok odpadu. Zároveň by mal byť prijatý dokument, ktorý by "modeloval merateľné kroky smerujúce k praktickému riešeniu dlhodobo nebezpečných skládok", odporúča NKÚ.



Kontrolóri varujú, že ak nebudú skládky dostatočne kontrolované, nebude odhalené znečisťovanie prostredia spôsobujúce poškodenie zdravia obyvateľov. Bude to mať tiež významný vplyv na štátny rozpočet. "Okrem znečistenia vody či pôdy odpadmi hrozí pre neuzavreté skládky riziko sankcií zo strany Európskej únie za neplnenie záväzkov Slovenska voči celému európskemu spoločenstvu," podotkol Andrassy.