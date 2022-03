NKÚ: Majetok štátu určený pre diplomatov využívajú aj súkromné osoby

Bratislava 10. marca (TASR) - Nehnuteľnosti, ktoré vlastní Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ), sú len čiastočne využívané na potreby diplomatov a medzinárodných organizácií. Ostatné sú podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR prenajímané fyzickým a právnickým osobám či štátnym organizáciám. Vyplývať to má zo záverov kontrol v akciovej spoločnosti SSDZ. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková. Prístup SSDZ podľa NKÚ nie je vyvážený, nesmeruje k rozvoju firmy a nenapĺňa zámery stanovené pri jej transformácii. Výsledky kontroly zaslal šéf úradu Karol Mitrík aj Zahraničnému výboru Národnej rady (NR) SR. Požiadal ho zaviazať rezort diplomacie vypracovaním stratégie dlhodobého rozvoja akciovej spoločnosti.



"Len 12 percent zo 156 bytov je prenajatých diplomatom a zo 45 nebytových priestorov len 20 percent slúži diplomatom. Ostatné priestory sú prenajímané fyzickým a právnickým osobám či štátnym organizáciám. Ani pri plnej obsadenosti nedokáže SSDZ generovať dostatočné zisky, aby odvádzala dividendy štátu na úrovni 660.000 eur ročne, ako sa to predpokladalo pri jej transformácii na akciovú spoločnosť v roku 2001," ozrejmila hovorkyňa. Hovorí o výraznom poklese spôsobenom najmä odpredajom nehnuteľností.



Kontrolóri NKÚ mali zistiť, že SSDZ predala za 19 rokov viacero nehnuteľností celkovo za 18 miliónov eur, no obstarala len malú časť nebytových priestorov za 11 miliónov eur. "Ich splácanie je však nastavené neštandardne a nie je zrejmé, ako bude schopná zaplatiť trojmiliónovú splátku v roku 2025," dodala hovorkyňa.



NKÚ pripomína, že kľúčovými dôvodmi transformácie SSDZ boli snaha zmeniť správu majetku štátu a jeho zhodnocovanie, najmä aby mohla spoločnosť pružnejšie reagovať na požiadavky a rozvoj služieb. Pritom však mala ďalej plniť svoje záväzky a poskytovať služby diplomatickým misiám na Slovensku. "Kontrola potvrdila riziko predpokladané audítormi NKÚ, že SSDZ sa po transformácii odklonila od svojho pôvodného poslania," konštatuje úrad. Upozornil, že za súčasného stavu, bez doplnenia konkurencieschopných nehnuteľností do svojho portfólia, nebude spoločnosť schopná vyprodukovať vyšší príjem z prenájmu nehnuteľností. Vyčíta jej, že nemala vypracovanú ucelenú a podrobnejšiu dlhodobú stratégiu ani plán reštrukturalizácie objektov.



"Napriek neplneniu cieľov si trojčlenné predstavenstvo spoločnosti nechalo vyplácať odmeny a podiel na zisku. Za takmer 20 rokov si členovia predstavenstva vyplatili viac ako 1,2 milióna eur, odmeny a tantiémy výrazne neklesali ani v rokoch, keď SSDZ dosahovala najhoršie hospodárske výsledky," dodal NKÚ.