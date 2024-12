NKÚ: Manažment výziev na rozširovanie kapacít v škôlkach treba zmeniť

Bratislava 27. decembra (TASR) - Na Slovensku sa darí rozširovať počty miest v materských školách vďaka európskej finančnej pomoci, no manažment výziev potrebuje zmenu. Tieto zistenia vyplynuli z celoslovenského auditu Národného kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý preveroval dve vybrané výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Kontrolóri poukázali na nevyhnutnosť zlepšiť koordináciu vyhlasovania výziev a proces riadenia s využívaním nástrojov kontroly na mieste.



"Kolegovia kontrolóri nezistili významné pochybenia, európske zdroje boli využité v medziach zákonných pravidiel i kritérií hospodárneho nakladania s verejnými financiami. Neidentifikovali nedostatky z hľadiska transparentnosti pri zverejňovaní informácií, avšak na druhej strane popísali riziká spojené s prípravou a riadením projektov," konštatovala podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.



Komplikácie boli aj pri verejnom obstarávaní. NKÚ identifikoval, že výzvy boli vyhlasované oneskorene a záväzné termíny sa nedodržiavali. Nebola vždy dodržiavaná ani zásada bezbariérovosti a v niektorých prípadoch sa riešila až počas auditu zo strany kontrolného úradu. "Odstraňovanie bariér a podpora inklúzie detí je dôležitý záväzok nielen voči európskym inštitúciám, ale predovšetkým vo vzťahu k samotným deťom," uviedla Crkoňová.



Zároveň upozornila, že výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré nevyžadujú spolufinancovanie zo strany žiadateľov, sa stali silným konkurentom výziev z IROP. Ozrejmila, že viac ako 20 žiadateľov z kontrolovaných výziev IROP odstúpilo od zmluvy a financujú vlastné projekty cez plán obnovy. "Hovoríme teda minimálne o projektoch v hodnote 14 miliónov," špecifikovala Crkoňová.



NKÚ priblížil, že pandémia COVID-19 situáciu skomplikovala. Kontroly na mieste boli zrušené a k preplácaniu financií dochádzalo len na základe fotodokumentácie a papierových prehlásení. Podľa podpredsedníčky sa mohli problémy odstrániť priebežne, ak by neboli zrušené kontroly na mieste alebo ak by priebežnú kontrolu vykonávali priamo žiadatelia - miestne samosprávy voči vysúťaženým dodávateľom. Kontrolóri zistili, že v škôlke v Moste pri Bratislave nebolo zrealizované detské ihrisko napriek tomu, že projekt bol samosprávou preplatený. "Toto zistenie bolo vyhodnotené ako závažné, a preto bolo po ukončení kontroly odstúpené orgánom činným v trestnom konaní," dodal úrad.



Podpredsedníčka NKÚ zdôraznila, že projekty síce splnili svoje ciele, no ich nastavenie nebolo správne. Limit výdavkov na vytvorenie miesta v škôlkach bol nízky alebo žiadny, čo viedlo k veľkým rozdielom v nákladoch. "Výzvy boli postavené formálne, išlo o podporu na vybudovanie miesta a už sa neriešila obsadenosť deťmi či udržateľnosť projektov aj do budúcnosti," spresnila.



NKÚ odporučil príslušným parlamentným výborom zaviazať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu, aby predkladali výsledky rokovaní vzhľadom na existujúce problémy pri koordinácii výziev.



Národní kontrolóri sa v priebehu tohto roka pozreli na vzorku 16 projektov v hodnote 23,5 milióna eur z dvoch výziev, na ktoré bolo určených 55,2 milióna eur. Vďaka zdrojom z IROP bolo v kontrolovaných projektoch podporených viac ako 9300 miest pre deti v materských školách.