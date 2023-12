Andrassy: Rezort zdravotníctva zlyháva pri dopravnej zdravotnej službe

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zlyháva v agende dopravnej zdravotnej služby (DZS). Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Poukázal pri tom napríklad na nedostatky pri vydávaní povolení na prevádzku či chýbajúce kvalitatívne kritériá v zmluvách s poskytovateľmi. Otvoril tiež otázku, či by sa nemala financovať ako sociálna pomoc.



"MZ ako kompetenčne zodpovedná inštitúcia zlyháva v tejto agende nielen pri definovaní jasných prevádzkových pravidiel či posudzovaní účelnosti použitia verejných zdrojov zo zdravotného poistenia, ale aj pri základnej kontrole a transparentnosti procesu vydávania povolení na prevádzku tejto služby," podotkol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Upozornil aj na riziká spojené s nedodržiavaním zákonných pravidiel ako určenie minimálnej siete poskytovateľov DZS. "Dodnes nie sú zadefinované indikátory kvality, na základe ktorých je možné celý systém vyhodnocovať a následne meniť v prospech pacienta," doplnil.



Dopravná zdravotná služba má podľa kontrolórov charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci. Poukázali na to, že minulý rok na ňu išlo z verejného poistenia 38 miliónov eur a do dvoch rokov by sa mali náklady zvýšiť až na 50 miliónov ročne. "Pri súčasnom napätom rozpočte zdravotníctva je otvorenou otázkou pre vládu i parlament, či DZS nemá byť financovaná z verejných financií určených na sociálnu pomoc," uviedol Andrassy.



Úrad pripomenul, že služba je zadefinovaná ako typ zdravotníckeho zariadenia. "Zákonná formulácia je v príkrom rozpore s realitou, pretože v týchto vozidlách nie sú žiadni zdravotnícki pracovníci. Šoférom je človek bez odborného vzdelania, praxe a používané auta nemajú ani potrebnú zdravotnícko-technickú výbavu," skonštatoval šéf úradu. Nejde tak podľa NKÚ o samotnú zdravotnú starostlivosť, ale o formu bežnej pomoci odkázanému občanovi.



Upozornil tiež na to, že rezort od novelizácie zákona nevykonal ani jednu kontrolu u prevádzkovateľov DZS. Audit v rokoch 2019 až 2022 ukázal aj významné nedostatky pri vydávaní povolení na prevádzkovanie DZS. "Jednému žiadateľovi ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí vyhovelo a druhému v tej istej veci za splnenia tých istých podmienok nevyhovelo, bez uvedenia jasných dôvodov nesúhlasu," priblížil Andrassy. Poukázal na to, že časti poskytovateľov povolil rezort prevádzku aj na osobných a nákladných autách, od iných vyžadoval sanitné vozidlá.



Problémom sú aj zmluvy s prevádzkovateľmi. Tie s nimi podľa NKÚ podpisujú zdravotné poisťovne na základe objemu prepravy zazmluvneného v predchádzajúcom roku. "Zmluvy sa teda nepodpisujú na základe transparentnej verejnej súťaže, nerobí sa žiaden výber, ktorá dopravná služba a aký objem prepravy dostane. Nehovoriac o tom, že povolenia rezortu, potrebné na rozhodovanie poisťovní, sú vydávané na dobu neurčitú, takpovediac navždy," dodal Andrassy. V zmluvách nie sú podľa neho ošetrené kvalitatívne kritériá, chýba napríklad časový termín na pristavenie vozidla po objednávke. "Zdravotnícke zariadenia pre kontrolórov NKÚ potvrdili, že v exponovaných časoch čaká pacient na odvoz aj niekoľko hodín," uzavrel.