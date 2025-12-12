< sekcia Slovensko
NKÚ: Obce so svojím majetkom nenakladajú ako dobrí hospodári
Kontrolóri preverili 207 prevodov majetku v objeme viac ako 6,7 milióna eur, pričom v takmer 59 percentách prípadov zistili nedostatky alebo významné porušenie pravidiel.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Viaceré obce stále porušujú zákonné povinnosti, nedodržiavajú vlastné pravidlá hospodárenia a majú slabú vnútornú kontrolu pri nakladaní s majetkom. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) to skonštatoval pri výsledku kontroly zameranej na to, ako mestá a obce nakladajú so svojím majetkom, najmä s pozemkami a stavbami.
Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková informovala, že kontrola nadviazala na predchádzajúce obdobnú previerku z roku 2020. „Aktuálna kontrola zameraná na obdobie rokov 2023 - 2024 sa realizovala v dvadsiatke miest a obcí do 10.000 obyvateľov vo všetkých krajoch Slovenska. Kontrolóri sledovali najmä to, či miestne samosprávy postupujú podľa zákonných pravidiel pri predaji a prevode vlastníctva nehnuteľností,“ uviedla.
Kontrolóri preverili 207 prevodov majetku v objeme viac ako 6,7 milióna eur, pričom v takmer 59 percentách prípadov zistili nedostatky alebo významné porušenie pravidiel. „Týka sa majetku v hodnote vyše 3,9 milióna eur, pri ktorom obce nepostupovali správne,“ upozornila hovorkyňa NKÚ.
Podľa zistení ostáva najčastejším problémom využívanie tzv. dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý samosprávy uplatňovali nesprávne a uprednostňovali na úkor transparentnej obchodnej verejnej súťaže. Kontrolný úrad preto Ministerstvu financií SR a Združeniu miest a obcí Slovenska odporúča, aby hľadali spôsob, ako jasne zadefinovať pravidlá pre prevody z dôvodu hodného osobitného zreteľa, aby sa predišlo ich zneužívaniu a aby bol proces jednoznačný a nespochybniteľný. Kontrola tiež ukázala, že prevod obchodnou verejnou súťažou, ktorá môže priniesť najvyššiu cenovú ponuku, sa použil len pri 15 percentách prevodov. NKÚ tiež upozorňuje, že obce si neaktualizovali pravidlá hospodárenia podľa novej legislatívy a nevypracovali presné kritériá na identifikáciu prebytočného majetku
Národná autorita pre oblasť externej kontroly preto opakovane apeluje na kompetentných, aby pripravili komplexnú reformu územnej samosprávy. Tá by mala okrem iného posilniť odborné riadenie majetku a zabezpečiť, aby sa o verejné budovy, pozemky či infraštruktúru starali tímy či centrá špecialistov s praxou a potrebnými znalosťami. NKÚ odporúča tiež zvážiť zvážiť vytvorenie modelu, v ktorom by odbornú správu zabezpečovali strediskové obce - teda väčšie sídla s lepšou kapacitou a zázemím. Kontrolóri taktiež zdôrazňujú potrebu posilniť vnútorný kontrolný systém obcí aj úlohu hlavných kontrolórov pri preverovaní majetkových prevodov ešte pred uzatvorením kúpno-predajných zmlúv.
