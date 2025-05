NKÚ podporuje ustanovenia zvyšujúce transparentnosť liekovej politiky

Bratislava 24. mája (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR podporuje také právne ustanovenia, ktoré zvyšujú transparentnosť, právnu predvídateľnosť aj kontrolovateľnosť procesov liekovej politiky. Úrad to pre TASR uviedol v reakcii na krok verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý sa pre výhrady k aktuálnym podmienkam pri schvaľovaní liekov na výnimku obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR.



„Ak sa k aktuálnemu právnemu stavu a k tomu, ako sú implementované princípy verejného zdravotného poistenia v oblasti liekovej politiky, vyjadrí Ústavný súd SR, bude to znamenať vyššiu mieru právnej istoty a predvídateľnosti vo vzťahu pacienta a poisťovne. Zákonodarca má právo vstúpiť do systému legislatívneho nastavenia aj pred rozhodnutím ÚS,“ dodal NKÚ.



Zároveň ozrejmil, že na štvrtkovom (22. 5.) okrúhlom stole k téme liekovej politiky sa stretli všetci účastníci systému. „Diskutovalo sa o prípadných možnostiach a limitoch riešení,“ spresnil úrad.



Ombudsman na štvrtok zvolal okrúhly stôl v súvislosti s podmienkami pri schvaľovaní liekov na výnimku. Aktuálna právna úprava je podľa neho ľudskoprávne a ústavnoprávne neudržateľná. Upozornil, že pacientom nie je zaručený rovnaký prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti.