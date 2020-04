Bratislava 17. apríla (TASR) - Pravidlá cezhraničného prevozu odpadu na Slovensku sú nedostatočné. Nenapĺňajú sa ani ciele, ku ktorým sa krajina zaviazala v medzinárodných zmluvách. Ukázala to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v období od roku 2015 do prvej polovice roka 2019. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Finančné riaditeľstvo zodpovedajú za prevoz odpadu na Slovensko. Orgány podľa NKÚ nezabezpečili dostatočnú kontrolu pohybu odpadu cez Slovensko na Ukrajinu. Kontrola tiež ukázala, že chýbajú presné, úplné a spoľahlivé údaje o tranzite.



"Chyby boli aj v systéme kontroly na hraniciach, čo umožnilo zmenu odpadu na tovar pri ich prechode. V rokoch 2015 až 2019 prešlo cez naše územie takmer 91.000 ton odpadu, z toho viac ako 77.000 ton na Ukrajinu," uviedol Papajčík s tým, že ďalších 14.000 ton odpadu prišlo z Ukrajiny na Slovensko.



MŽP vydávalo aj súhlas s tranzitom odpadov a v kontrolovanom období podľa NKÚ vydalo 219 súhlasov. Kontrolóri NKÚ zistili, že envirorezort nemal dostatočné a spoľahlivé informácie o plánovanej a vykonanej preprave odpadu cez krajinu. Taktiež nevyhodnocoval ani dokumentáciu o pohybe odpadu cez územie, len ju archivoval, uvádza NKÚ.



"Závažným negatívom bola aj nedostatočná spolupráca či chýbajúca výmena informácií medzi MŽP a colnými orgánmi. Na prevoz odpadu sa podľa pravidiel Európskej komisie (EK) smú použiť len tie hraničné priechody, ktoré krajina nahlásila," hovorí Papajčík. Slovensko nahlásilo tri priechody, a to Čiernu nad Tisou, Vyšné Nemecké a Ubľu. NKÚ však tvrdí, že odpad sa dovážal aj cez hraničný priechod Maťovské Vojkovce, ktorý Slovensko pre EK neuviedlo.



Kontrola zistila aj nedostatočné technické vybavenie pre váženie odpadu na hraniciach. NKÚ poukázala i na chyby v systéme kontroly pohybu odpadov na hraniciach.



NKÚ zodpovedným orgánom odporučil lepšiu spoluprácu pri prevoze odpadov z a na Ukrajinu. Navrhuje aj skvalitnenie spoľahlivosti a úplnosti údajov pri tranzite odpadu. Potrebný je podľa NKÚ aj nákup alebo oprava zariadení na hraniciach, ktoré umožnia vykonávať účinnejšie kontroly.