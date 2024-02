Kontrolóri preveria nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín COVID-19

Bratislava 2. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preverí nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. Poukázal na to, že účet za pandémiu mal byť vysoký. Upozornil na neverejnú zmluvu Európskej komisie (EK) a spoločnosti Pfizer, ktorá sa podľa neho z predbežných informácií javí ako nevýhodná pre Slovensko.



"Napríklad v roku 2022 spoločnosť Pfizer dodala na Slovensko na základe výstupov zo spoločného nákupu členských krajín 5,8 milióna dávok vakcín. Naša krajina však v tom čase nepotrebovala podľa údajov z rezortu zdravotníctva žiadne nové vakcíny. (...) V polovici minulého roka bolo v skladoch dostupných viac ako šesť miliónov vakcín a zároveň v tom čase Slovensko darovalo iným krajinám 5,3 milióna kusov vakcín v odhadovanej sume 100 miliónov eur," poznamenal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Kontrolóri poukázali na to, že zmluva bola bez možnosti vypovedania a neverejná. "Základné informácie súvisiace s transparentným použitím verejných zdrojov, ako je jednotková cena či hodnota kontraktu, sú utajené," doplnil Andrassy. NKÚ sa plánuje pozrieť na to, ako rezort zdravotníctva o tejto veci s EK komunikoval. Členské krajiny mali možnosť podľa neho nepristúpiť k predbežným kúpnym zmluvám, k samotným zmluvám a aj k ich dodatkom v určitej lehote.



Úrad preverí tiež nákup vakcín od iných spoločností. "V týchto dňoch sme oslovili partnerské kontrolné inštitúcie členských krajín EÚ, aby nám odpovedali na dotazník k nákupu vakcín v ich krajinách. Výstupy z tejto kontroly chcem potom zaslať Európskemu parlamentu, keďže on má kontrolnú kompetenciu voči EK," uzavrel šéf NKÚ.



Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo začatie kontroly a deklaruje, že bude plne súčinné. Podotklo, že od podpísania dodatku k zmluve v roku 2023 nenakúpilo žiadne ďalšie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a aktuálne dodávky sú výsledkom kontraktov z predchádzajúcich rokov. "Slovensko postupuje podľa platnej zmluvy o dodávkach vakcín z roku 2021. Dodatkom č. 5 z roku 2023 sa podarilo dosiahnuť výrazné zníženie počtu dávok a rozloženie dodávok vakcín až do roku 2026. Tým si Slovensko zabezpečilo v prípade príchodu nových variantov ochorenia dodávky najnovších aktualizovaných vakcín bez dodatočných nákladov," ozrejmil pre TASR rezort.