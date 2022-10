NKÚ: Proces vystrojovania profesionálnych vojakov treba digitalizovať

Bratislava 7. októbra (TASR) - Profesionálni vojaci si stále zabezpečujú súčasti výstroja vo vojenských skladoch za papierové body, na elektronizáciu stále čakajú. Digitalizovať treba aj proces objednávania, ktorý je neefektívny a nevychádza z reálnych požiadaviek profesionálnych vojakov. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Za príklad dobrej praxe v rezorte obrany NKÚ označil oblasť kontroly. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



Rezort obrany spustil podľa kontrolórov projekt elektronizácie systému vystrojovania už v roku 2020, spustiť ho majú na budúci rok. "Elektronický systém sprehľadní a zjednoduší celý proces, informácie o skladových zásobách a požiadavkách budú k dispozícii v reálnom čase a určite sa zníži aj chybovosť, ku ktorej pri manuálnom spracovávaní údajov dochádza," zdôvodnil potrebu digitalizácie predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Starý systém považuje za neprehľadný, neefektívny.



V procese vystrojovania podľa úradu nie sú zohľadnené požiadavky vojakov na budúci rok. Ako vysvetľuje, vojaci majú zo zákona nárok na bezplatné výstrojové náležitosti a každoročne si majú v januári urobiť objednávku toho, čo si chcú za body v danom roku nakúpiť. Výška financií vyčlenená na nové veci pre vojakov však býva určená skôr, je súčasťou riadneho rozpočtu Ministerstva obrany SR schvaľovaného ku koncu roka.



Kontrola ukázala, že jednotlivé druhy výstroja boli zaobstarané a aj prerozdeľované do skladov v rámci Slovenska nerovnomerne. "V kontrolovaných rokoch 2019 až 2021 si vojaci napríklad objednali bezmála 95.000 kaki tričiek s dlhým aj krátkym rukávom, v skutočnosti ich rezort obrany kúpil vyše 232.000. Na konci roka 2021 tak bolo pre 14.000 aktívnych vojakov v skladoch ešte stále 166.000 tričiek," upozornil úrad. V skladoch, naopak, chýbala napríklad športová obuv či letné športové súpravy.



V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou NKÚ upozornil, že nie sú vytvorené zásoby výstrojových náležitostí tak, aby pokryli potreby súvisiace s nevyhnutnou mobilizáciou.



NKÚ odporúča rezortu obrany tiež oddeliť terajšie spoločné plánovanie výstroja pre rôzne existujúce kategórie profesionálnych vojakov do samostatných rozpočtových celkov. Pozitívne úrad hodnotí, že celková suma vynakladaná Slovenskom na tzv. hlavné vybavenie vojakov, súčasťou ktorého je aj vystrojovanie, je v porovnaní s inými štátmi NATO nad priemerom.



Zabezpečenie výstrojových náležitostí pre vojakov preveroval NKÚ na vzorke 53 zmlúv v celkovej hodnote 33 miliónov eur, ktorá reprezentovala 55 percent všetkých uzavretých zmlúv v danom období. Kontrola potvrdila, že rezort obrany mal dostatočný čas na prípravu verejného obstarávania a má vytvorené dostatočné personálne kapacity s potrebnými odbornými znalosťami.



Interná smernica rezortu o verejnom obstarávaní nebola v čase kontroly v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Neuplatnením kodifikačnej doložky v zmluvných vzťahoch, ktorá bola povinná, došlo k porušeniu zákona o obrannej štandardizácií, kodifikácii a overovaní kvality.



NKÚ ocenil elektronickú databázu kontrolnej činnosti ministerstva obrany, ktorá je dostupná pre všetky organizačné zložky rezortu a jej hlavným cieľom je získavanie štatistických údajov na zlepšenie a zefektívnenie plánovania a riadenia kontrolnej činnosti. V rámci rezortu obrany a ozbrojených síl zrealizovali v roku 2019 1175 kontrol, v roku 2020 ich bolo 756 a v minulom roku 792 kontrol.