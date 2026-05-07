NKÚ: Rezorty vnútra a obrany zanedbávajú strategické riadenie podnikov
Úrad poukazuje aj na Letecké opravovne Trenčín, ktoré majú za úlohu zabezpečovať opravy a údržbu leteckej techniky pre ozbrojené sily a ďalších externých zmluvných odberateľov.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preveril fungovanie Automobilových opravovní (AO) Ministerstva vnútra (MV) SR a Leteckých opravovní Trenčín (LOTN). Kontrolóri v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
„Štát sa v týchto spoločnostiach správa skôr ako pasívny pozorovateľ než ako zodpovedný vlastník. Akcionári, teda ministerstvá vnútra a obrany, dlhodobo rezignovali na určenie jasných strategických cieľov a merateľných výsledkov, ku ktorým majú tieto podniky smerovať. Ak štát nevie jasne definovať, čo od svojich firiem očakáva, nemôže efektívne kontrolovať ich výkon ani hospodárenie,“ priblížil výsledky auditu podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Chýbajúce ciele sa podľa neho negatívne prenášajú do každodenného riadenia.
AO plnia úlohy pri správe vozového parku rezortu vnútra, polície či hasičov a sú tiež výrobcom tabuliek s evidenčným číslom. Problémom sa podľa kontrolórov stala Divízia služieb IT, ktorá vznikla v roku 2021 s cieľom ušetriť za päť rokov 28 miliónov eur. Výsledky kontroly však ukázali, že tento projekt vytvoril podniku stratu 2,86 milióna eur a ovplyvnil jeho hospodárske výsledky v rokoch 2022 až 2024. Bez tejto stratovej divízie by podnik v sledovanom období dosahoval zisk, ozrejmil NKÚ.
Tvrdí, že MV tomto prípade zanedbalo kontrolnú funkciu. V roku 2022 spoločnosť vystavila faktúry za služby, ktoré ešte neboli reálne dodané, čím konala v rozpore so zmluvou. V roku 2023, keď firma skončila v strate takmer 650.000 eur, vyplatila predsedovi a dvom členom predstavenstva mimoriadne odmeny v celkovej výške 50.000 eur, priblížili kontrolóri. Bez opakovaného finančného posilnenia zo strany štátu, ktorý musel základné imanie navýšiť o 3,5 milióna eur, by podľa nich spoločnosť v roku 2024 čelila ohrozeniu finančnej stability. NKÚ za pozitívum označilo, že v roku 2024 bola stratová divízia zrušená a vytvorili sa predpoklady pre stabilné fungovanie podniku do budúcnosti.
Úrad ďalej poukazuje na LOTN, ktoré majú za úlohu zabezpečovať opravy a údržbu leteckej techniky pre ozbrojené sily a ďalších externých zmluvných odberateľov. Kontrola potvrdila, že spoločnosť si udržiava funkčný systém riadenia kvality a stabilnú prevádzku. Navonok priaznivé hospodárske výsledky však LOTN dosiahli predovšetkým vďaka predaju dlhodobého majetku, najmä nehnuteľností, a navýšením základného imania zo strany akcionára. „Napríklad v roku 2024 tvorili príjmy z predaja dlhodobého majetku viac ako 10,6 milióna eur a boli rozhodujúcim faktorom pri dosiahnutí zisku,“ uviedli kontrolóri.
Spoločnosť zároveň podľa NKÚ dlhodobo nedosahuje plánované tržby, ktoré sa v sledovanom období pohybovali na úrovni 56 až 67 percent plánov. Napriek tomu, že ide o kľúčový podnik rezortu obrany, jeho potenciál nie je systematicky využívaný, čo potvrdzuje aj nízke čerpanie investícií na úrovni 45 percent. „Bez jasného zadania od štátu tak hrozí zaostávanie podniku v príprave na servis novej techniky ozbrojených síl. Pozitívom však ostáva jeho odborný potenciál a funkčný systém riadenia kvality, ktoré po nastavení jasnej stratégie vytvárajú predpoklady pre jeho ďalší rozvoj a finančnú stabilitu,“ doplnili kontrolóri.
NKÚ preto odporúča obom ministerstvám posilniť výkon akcionárskych práv, definovať strategické ciele svojich podnikov a nastaviť merateľné ukazovatele ich plnenia. Zároveň je potrebné zlepšiť riadenie investícií, projektov a vnútorných kontrolných mechanizmov tak, aby štátne firmy dokázali plniť svoje úlohy efektívne a bez potreby dodatočného financovania z verejných zdrojov.
