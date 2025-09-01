< sekcia Slovensko
NKÚ: SR čelí kritickému nedostatku školských psychológov
Tri okresy - Levoča, Snina a Medzilaborce - nemali školského psychológa vôbec.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovensko čelí kritickému nedostatku školských psychológov. Na jedného pripadalo v septembri minulého roka v priemere 710 žiakov, v niektorých okresoch ich bolo až vyše 3000. Tri okresy - Levoča, Snina a Medzilaborce - nemali školského psychológa vôbec. Vyplýva to zo zistení kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, o ktorých TASR informovala jeho hovorkyňa Daniela Bolech Dobáková.
„Duševné zdravie žiakov základných škôl bolo dlhodobo podceňované a štát doposiaľ nevytvoril funkčný systém, pričom význam tejto témy výrazne rastie od vypuknutia pandémie COVID-19,“ uviedla hovorkyňa. Kritizovala, že zodpovedným inštitúciám chýbajú komplexné dáta o duševnom zdraví detí, zložení školských podporných tímov, čo podľa hovorkyne výrazne sťažuje efektívne plánovanie a cielenú podporu zo strany štátu.
Kontrola zameraná na prevenciu a podporu duševného zdravia na základných školách v postcovidovom období, teda v rokoch 2023 až 2025, zároveň ukázala, že pandémia spustila viaceré systémové zmeny a prinútila konať kompetentné orgány. „Národní kontrolóri hodnotia pozitívne opatrenia prijímané po roku 2022, ktoré prispeli k zlepšeniu podpory žiakov. Zároveň upozorňujú, že Slovensko malo tejto vážnej téme venovať pozornosť omnoho skôr,“ dodala hovorkyňa.
„Duševné zdravie žiakov základných škôl bolo dlhodobo podceňované a štát doposiaľ nevytvoril funkčný systém, pričom význam tejto témy výrazne rastie od vypuknutia pandémie COVID-19,“ uviedla hovorkyňa. Kritizovala, že zodpovedným inštitúciám chýbajú komplexné dáta o duševnom zdraví detí, zložení školských podporných tímov, čo podľa hovorkyne výrazne sťažuje efektívne plánovanie a cielenú podporu zo strany štátu.
Kontrola zameraná na prevenciu a podporu duševného zdravia na základných školách v postcovidovom období, teda v rokoch 2023 až 2025, zároveň ukázala, že pandémia spustila viaceré systémové zmeny a prinútila konať kompetentné orgány. „Národní kontrolóri hodnotia pozitívne opatrenia prijímané po roku 2022, ktoré prispeli k zlepšeniu podpory žiakov. Zároveň upozorňujú, že Slovensko malo tejto vážnej téme venovať pozornosť omnoho skôr,“ dodala hovorkyňa.