NKÚ: Štát nemá pre zastaraný informačný systém presné údaje o odpade

Bratislava 26. marca (TASR) - Štát nemá pre zastaraný informačný systém presné údaje o odpade. Skutočná miera recyklácie je výrazne nadhodnotená a na skládkach skončí oveľa viac plastového odpadu, ako sa oficiálne uvádza. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na základe výsledkov kontroly zameranej na plastový odpad.



Na Slovensku sa zmenou legislatívy preniesla zodpovednosť za triedený odpad na výrobcov. Systém však nie je transparentný a dostatočne účinný, tvrdia kontrolóri. Poplatky za odpad sa občanom neznížili a princíp "čím viac vytriediš, tým menej platíš" v praxi nefunguje. "Efekt pre obyvateľa je nulový. Napriek tomu, že občania odpad triedia, miestne samosprávy poplatok za komunálny odpad neznížili," podotýka podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Verejné inštitúcie zanedbávajú informovanosť občanov o triedení odpadu. NKÚ uvádza, že aj preto je 62 percent vytriedeného plastového odpadu nerecyklovateľných a končí prevažne na skládkach.



Štát však podľa NKÚ nedokáže odpovedať na otázku, do akej miery si Slovensko plní záväzky. Pre zastaraný informačný systém neexistujú presné informácie o odpade. Envirorezort predpokladá plnú elektronizáciu odpadového hospodárstva až v roku 2026. Kontrolóri zhodnotili, že na základe vynaložených verejných financií a významnosti problému je to veľmi neskorý termín.



Zákon o odpadoch zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov, podľa ktorej sú výrobcovia zodpovední za celý cyklus odpadu. Tento systém nefunguje dostatočne účinne aj preto, že nie sú vytvorené mechanizmy, ako kontrolovať a vymáhať plnenie povinností výrobcov. Štát v súčasnosti nevie, ktoré firmy sa neprihlásili do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a neodvádzajú poplatky slúžiace na financovanie triedeného zberu, hovoria kontrolóri. Poukazujú tiež na to, že pokuty zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú nízke a porušovateľov nemotivujú k zlepšeniu.



Dôvodom nedostatku financií v systéme odpadového hospodárstva je to, že poplatky sa platia paušálne na rok dopredu, podľa odhadovaného množstva. "Chýba mechanizmus, ktorý by dokázal pokryť zvýšené výdavky v prípade potreby odvozu a spracovania väčšieho množstva, ako bolo predpokladané. Takto nastavený model zároveň nijako nemotivuje zodpovedné organizácie zbierať viac, pretože to pre nich znamená viac výdavkov," uviedol NKÚ.



Riešenie NKÚ vidí v informovanosti občanov a aktívnych samosprávach, pričom vo verejnej politike má svoju úlohu zohrávať aj štát. "Nie je možné ponechať všetko na tých, ktorí odpad vyrábajú, zberajú a znehodnocujú. A to všetko bez účinnej kontroly, fungujúceho informačného systému a motivujúcej represie," poznamenali kontrolóri. Andrassy dodal, že výzvou je podpora budovania modernej infraštruktúry na ekologické spracovanie vytriedeného odpadu.