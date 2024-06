NKÚ: Štát zlyháva v strategickej oblasti súvisiacej s rozvojom mladých

Bratislava 7. júna (TASR) - Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nezvláda strategickú prácu s mládežou. Od januára 2021 do februára 2023 sa agendou mládeže zaoberal iba jeden zamestnanec rezortu školstva. Národní kontrolóri poukázali na to, že proces prípravy, tvorby a implementácie stratégie mládeže nebol nastavený správne. Rovnako nebol ani jasne určený gestor, koordinátor pri jej príprave a realizácii. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Stratégia neriešila kľúčové problémy mladých ľudí, napríklad úplne obchádzala oblasť duševného zdravia. Ak nebudeme pružne reagovať na aktuálne výzvy, súvisiace s požiadavkami a potrebami mladej generácie, problémy budú ďalej narastať a ich vecné riešenie bude s pribúdajúcim časom oveľa zložitejšie s výraznejším dopadom nielen na verejné financie, ale hlavne na zdravie mladých," upozornila podpredsedníčka kontrolórov Henrieta Crkoňová.



Ako ukázala kontrola, ciele, opatrenia a indikátory, zadefinované v stratégii, nereagujú dostatočne na potreby mladých. "Pandémia COVID-19, vojna v blízkosti našich hraníc, narastajúci vplyv sociálnych sietí, klimatické zmeny vyvolávajú tlak na mladých ľudí," podotkla podpredsedníčka národných kontrolórov s tým, že najmä tieto aspekty života detí a mládeže by sa mali stať motívom pre aktualizáciu, prípadne aj pre výraznejšie zmeny cieľov stratégie mládeže na najbližšie tri roky. Nemôže byť podľa nej statickým dokumentom a musí na nové požiadavky reagovať.



K zlepšeniu podmienok pre mladých ľudí mala prispieť aj Stratégia SR pre mládež na roky 2021 - 2028, ktorú kontrolovali. Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť mládeže, ktorá mala stratégiu pripravovať, podľa NKÚ v priebehu viac ako troch rokov nezasadla ani raz. Ako zistila národná autorita pre externú kontrolu, cieľové hodnoty indikátorov v stratégii neboli správne nastavené. Strategický dokument neobsahoval vyčíslenie finančných zdrojov pri všetkých indikátoroch na celé obdobie jej platnosti. Okrem toho ministerstvo školstva za roky 2022 a 2023 nesledovalo objem finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na realizáciu stratégie.



"Agendou mládeže v rámci celého Slovenska sa v období od januára 2021 do februára 2023 zaoberal jeden zamestnanec zodpovedného rezortu. Vzhľadom na veľký objem finančných zdrojov, ako aj dôležitosť samotnej témy, to poukazuje na vážne zlyhanie štátu v tejto oblasti," usúdila Crkoňová. V rokoch 2019, 2020 a od marca 2023 podľa NKÚ pracovalo na odbore mládeže päť až sedem zamestnancov. Poznamenala, že kľúčové oblasti stratégie boli stanovené relatívne správne a pokryli väčšinu životných situácií mladej generácie. Prijaté opatrenia a stanovené indikátory však podľa kontrolórov neboli dostatočné zadefinované, neboli merateľné.