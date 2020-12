NKÚ: Štátne inštitúcie neboli pripravené ani na prvú, ani druhú vlnu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Štátne inštitúcie neboli pripravené nielen na prvú vlnu, ale ani na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Skonštatoval to vo svojej správe Národný kontrolný úrad SR (NKÚ). Ministerstvu vnútra preto odporučil, aby systém riadenia inštitúcií v čase mimoriadnej situácie prešiel komplexnou analýzou.



Analytici NKÚ už v októbri poukázali na predražený nákup zdravotníckych pomôcok, ako aj na nepripravenosť zodpovedných štátnych inštitúcií na pandémiu. Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) až do konca februára nedostávala jasné požiadavky na zabezpečenie zdravotníckych pomôcok. Štát preto podľa NKÚ nebol schopný v prvej etape poskytnúť nevyhnutné pomôcky do nemocníc, zariadení pre seniorov či pracovníkom v prvej línii.



„V rámci mimoriadnej epidemickej situácie mali kľúčovú rolu zohrávať dve poradné odborné komisie – Pandemická komisia vlády SR a Národná protiepidemická komisia. V oboch prípadoch sme zistili, že ich fungovanie i postavenie v rámci krízového riadenia štátu bolo vysoko formálne a protiepidemická komisia, ktorej šéfom je hlavný hygienik SR, od roku 2019 vôbec nezasadala“, poukázal Ľubomír Andrassy, podpredseda NKÚ. Problémom bolo, že do procesov manažovania aktívne vstupoval Permanentný krízový štáb, pri ktorom nie sú podľa NKÚ jasné jeho zákonné kompetencie a pôsobnosť.



Úrad v správe pripomenul, že hlavným koordinujúcim orgánom štátu v čase mimoriadnej situácie je Ústredný krízový štáb a najvyšším orgánom, ktorý má právo i povinnosť rozhodovať, je vláda.





Napriek kontrole a upozorneniam zo strany NKÚ boli sklady hmotných rezerv v polovici septembra naplnené zdravotníckymi pomôckami len na 16 %. "Správa hmotných rezerv nemala k dispozícii rezervy na 60 dní, ako to je zadefinované v uznesení vlády, ale len na 10 dní. Zo 14 druhov zdravotníckych pomôcok mali v dostatočnom množstve pripravené len dve položky a zásoby chirurgických masiek či testov na ochorenie COVID-19 mali dokonca väčšie, ako bolo požadované," spresnil NKÚ.



Vrecia na nebezpečný biologický odpad neboli k dispozícii vôbec, požiadavky na jednorazové plášte, rukavice a ochranné štíty boli naplnené ani nie na 10 %. Rovnako chýbal jasný mechanizmus prerozdeľovania pomôcok a určovanie si priorít. Pomôcky tak podľa NKÚ boli rozdeľované individuálne. "V priebehu roka 2020 správa rozdelila zdravotnícky materiál za takmer 40 miliónov eur, z toho takmer tri štvrtiny pre rezort zdravotníctva. Najrýchlejšie SŠHR reagovala na požiadavku úradu vlády SR, ktoré vyskladnili do 2 dní, vybavenie požiadavky ministerstva spravodlivosti trvalo viac ako mesiac," opísal NKÚ.



Správa hmotných rezerv počas núdzového stavu suplovala podľa Andrassyho zásobovanie, ktoré mali zabezpečiť jednotlivé ústredné orgány štátu v rámci svojich kompetencií.