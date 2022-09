NKÚ: Štátne inštitúcie nemajú financie na poistenie vlastného majetku

Bratislava 2. septembra (TASR) - Štátne inštitúcie nemajú dostatok financií na poistenie vlastného majetku. Vyplýva to z kontroly zameranej na individuálne účtovné závierky jednotlivých štátnych úradov a na správu majetku štátu, ktorú realizoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na ministerstvách životného prostredia a školstva a v ich podriadených organizáciách. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až 2020 a súvisiace obdobia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR k 31. decembru 2020 spravovalo majetok v brutto hodnote 1,451 miliardy eur. V rezorte školstva išlo o majetok v brutto hodnote 310 miliónov eur. Z výsledkov kontroly vyplýva, že finančné kontroly na MŽP odhalili desať a na ministerstve školstva 18 porušení všeobecných záväzných právnych predpisov. "Zistenia však neboli také závažné, aby bolo potrebné odstúpiť ich na ďalšie konanie iným orgánom. Obom ministerstvám NKÚ navrhol 24 odporúčaní, po osem odporúčaní smerovalo do oblastí vykazovania a správy dlhodobého hmotného majetku a rezerv," uviedla hovorkyňa NKÚ.



Práve v prípade dlhodobého hmotného majetku sa počas kontroly ukázalo, že rezorty stanovujú rôznu dĺžku odpisovania majetku. Ak chceme mať za jednotlivé rezorty porovnateľné a objektívne dáta, je podľa kontrolórov potrebné používať jednotnú metodiku. Napríklad MŽP a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odpisujú motorové vozidlá štyri až šesť rokov, majú tak väčšinu vozového parku plne odpísanú. Obdobie odpisovania na týchto rezortoch však nezodpovedá skutočnému obdobiu ich používania. Rezorty sociálnych vecí, zahraničia a kultúry podľa predchádzajúcej kontroly odpisujú vozidlá osem rokov. NKÚ preto odporúča prehodnotiť predpokladané obdobie životnosti automobilov na základe analýzy historických údajov o skutočnom období používania dopravných prostriedkov.



Kontrolóri tiež zistili, že oba rezorty nemali plne zabezpečenú ochranu majetku pred poškodením, stratou či zneužitím. Envirorezort napríklad nemal poistené všetky budovy a neprehodnotil poistku budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo školstva malo v čase kontroly v komerčnej poisťovni poistené iba dopravné prostriedky, čo zdôvodnilo prebiehajúcou optimalizáciou organizácií v rámci rezortu.



Pri kontrole sa NKÚ venoval aj pohľadávkam, ich vykazovaniu a správe. Platobné jednotky ministerstiev pri inventarizácii a tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovali podľa manuálu spracovaného rezortom financií. Iný prístup k posudzovaniu znehodnotenia pohľadávok a tvorbe opravných položiek mali však podriadené organizácie preverovaných ministerstiev. V prípade tvorby, použitia a vykazovania rezerv tvorili ministerstvá rezervy predovšetkým na súdne spory.



Národná autorita pre externú kontrolu overovala dotazníkom aj to, či ministerstvá poskytujú podriadeným organizáciám metodickú podporu v oblasti účtovníctva a výkazníctva. Tú zo strany nadriadených ministerstiev potvrdilo v prípade usmernenia v oblasti procesu konsolidácie účtovnej závierky necelých 50 percent oslovených organizácií. NKÚ preto odporúča zlepšiť metodické riadenie, ako aj zvýšiť účinnosť kontroly s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru porovnateľnosti údajov v rámci konsolidovaného celku.