NKÚ: V zdravotníctve chýba transparentný systém zúčtovania financií

Bratislava 30. apríla (TASR) - V zdravotníctve chýba transparentný systém zúčtovania financií, ktoré doňho natečú. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR po ostatných dvoch kontrolách. Odporúča vláde, aby stanovila Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR úlohu zaviesť efektívne a transparentné rozdeľovanie zdrojov s merateľnými cieľmi a ich pravidelným verejným odpočtovaním. Iba tak podľa neho môže systém prinášať úžitok pacientom a znižovať zadlženosť. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



„Na ministerstve tieto dáta majú, ale z nepochopiteľných dôvodov dlhodobo neriešia či tolerujú netransparentný a neefektívny systém,“ uviedol šéf národných kontrolórov Ľubomír Andrassy. Kritizoval taktiež, že len približne tretina zo všetkých financií, ktoré prichádzajú do zdravotníctva, či už zo všeobecného zdravotného poistenia alebo inými formami, je nasmerovaná do podpory fungovania inštitúcií ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda do nemocníc.



Ako doplnil, nemocnice nedostávajú na základe svojich reálnych nákladov zdroje, ktoré by pokryli to, čo použili na liečenie pacienta. „Je to zapríčinené tým, že na vstupe do ich rozpočtu poisťovne používajú rozdielne prístupy, rozdielne metodiky. Čo je veľmi dôležité, do tohto systému vstupujú aj rôzne lobistické skupiny,“ podotkol s tým, že vďaka lobistickým záujmovým skupinám majú tzv. regionálne, lokálne nemocnice prvej a druhej kategórie v reáli oveľa viac financií z poisťovní, ako majú špičkové koncové, či už fakultné alebo univerzitné nemocnice.



Poukázal na to, že na celý systém v konečnom dôsledku dopláca pacient. Toho má podľa slov Andrassyho na prvom mieste obhajovať štát prostredníctvom MZ. „MZ má byť prísnym regulátorom, má vykonávať prísny dohľad, že či limitované zdroje, ktoré sú v zdravotníctve, sú používané nielen transparentne, ale sa meria aj výkonnosť a efektivita. Štát vie, čo posúva k nemocniciam, ale vôbec nevie, aké kvalitné služby od nemocníc dostávajú pacienti,“ poznamenal.



Šéf národných kontrolórov taktiež spomenul, že do slovenského zdravotníctva tečie druhý najväčší objem verejných financií. „Pri pohľade na tieto financie by pacient, občan očakával, že dostane kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čo nie je pravda. Zlyhávame v systéme riadenia zdravotníctva, nielen čo sa týka stratégie, ale aj transparentnosti používania verejných prostriedkov. Chýbajú nám ľudia a ešte aj tie zdroje, ktoré máme, prerozdeľujeme nespravodlivo a ten nespravodlivý systém nabúrava kľúčový ústavný princíp práva občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal.



Zistenia z dvoch kontrol NKÚ, zamerané na úhradové mechanizmy zdravotných poisťovní a záväzky zdravotníckych zariadení, boli predložené aj na rokovanie vlády a sumarizujúcu správu dostali aj poslanci Národnej rady SR.