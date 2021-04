NKÚ: Zákon umožňuje pomerne širokú svojvôľu pri utajovaní zákaziek

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zákon umožňuje pomerne širokú svojvôľu pri utajovaní alebo odtajňovaní zákaziek, myslí si kontrolórka Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ivana Gájová Kopecká. Upozornila na to na štvrtkovej online diskusii organizácie Slovensko.Digital.



Kontrolóri sa podľa nej v praxi stretávajú len s formálnym zdôvodnením utajenia, napríklad s využitím priamej citácie zo zákona. Uvítali by, ak by sa z neho dala identifikovať skutočná potreba na utajenie informácie.



V rámci dobrej praxe by sa tiež podľa kontrolórky malo zvažovať, či je potrebné utajiť celý dokument alebo by sa dala utajiť len časť, pri ktorej je to potrebné.



Gájová Kopecká by tiež uvítala určenie pravidelného zverejňovania zoznamu utajovaných skutočností, podľa jej skúseností sa tak v súčasnej praxi robí "podľa potreby". Dodala, že utajovanie by malo byť poslednou možnosťou s cieľom uchrániť záujmy SR.