< sekcia Slovensko
NKÚ zaradil do plánu kontrol ďalších 12 nových akcií
Významnou novou témou v aktuálnom roku je podľa NKÚ kontrola zmluvných vzťahov v Slovenskej televízii a rozhlase.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2026. Do aktuálneho plánu kontrol bolo na základe rizikových analýz zaradených ďalších 12 nových akcií a dve predbežné štúdie, ktoré súvisia s prierezovou výkonnostnou kontrolou, zameranou na pozemkové úpravy a účinnosť projektu Šanca na návrat. TASR o tom informoval odbor internej a externej komunikácie NKÚ.
Kontrolóri sa na základe podnetu zamerajú napríklad na zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, preveria plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve a pri hospodárení Správy štátnych hmotných rezerv SR. Pozornosti národnej autority pre oblasť externej kontroly neunikne ani systém fungovania sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody či projekt klientskych centier štátnej správy.
Významnou novou témou v aktuálnom roku je podľa NKÚ kontrola zmluvných vzťahov v Slovenskej televízii a rozhlase. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmlúv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Kontrola bola zaradená do plánu práce úradu na základe občianskeho podnetu, ale taktiež po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Do aktuálneho plánu pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly, ktorými chce NKÚ vyhodnotiť, ako kontrolované subjekty naplnili odporúčania z predchádzajúcich kontrol. „V zdravotníctve sa opätovne vrátime ku kontrole úhradových mechanizmov platieb z verejného poisteného systému a financovania výkonov nemocníc. Preveríme, či boli a ako boli realizované opatrenia z roku 2024, ktoré mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu zdrojov zdravotného poistenia,“ priblížil podpredseda úradu Jaroslav Ivančo, ktorý zároveň vedie plánovaciu radu NKÚ.
Medzi strategické témy NKÚ patrí aj kontrola starostlivosti o vodárenské nádrže ako zdroje pitnej vody. Kontrolóri budú posudzovať systém ich správy, dlhodobú udržateľnosť, realizáciu zámerov v oblasti investícií, opráv a údržby, ako aj opatrenia súvisiace s bezpečnosťou vodárenských nádrží. Cieľom je identifikovať riziká, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť vodných nádrží v stave umožňujúcom bezpečné zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou. Táto téma nadväzuje na audity zamerané na fungovanie vodárenských spoločností či rozvoj vodárenskej infraštruktúry.
Kontrolóri sa v druhom polroku zamerajú aj na fungovanie a podporu registrovaných sociálnych podnikov. Pozrú sa na to, či pri využívaní verejných zdrojov dodržiavajú zákonné pravidlá, či a ako napĺňajú deklarovaný pozitívny sociálny vplyv. Aktualizovaný plán zároveň počíta s realizáciou predbežných štúdií v oblastiach pozemkových úprav a projektu Šanca na návrat.
Plán kontrolnej činnosti je živým dokumentom, ktorý v súlade so stratégiou aktualizuje kontrolný úrad priebežne podľa vývoja rizík, podnetov verejnosti, výsledkov analytickej činnosti aj aktuálnych spoločenských tém. V rámci plávajúceho plánovania NKÚ aktuálne pracuje okrem iného s rizikami spojenými s dotačnými schémami, prostredníctvom ktorých orgány štátu financujú organizovanie rôznych podujatí.
Pozornosť venuje NKÚ aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. Medzi témy, ktorým sa chce úrad v budúcnosti venovať, patria aj významné investičné projekty v doprave, zdravotníctve či rezorte obrany. Kontrolóri sa pri nich môžu pozrieť nielen na zákonnosť postupov, ale predovšetkým na to, či boli verejné zdroje využité hospodárne, efektívne a účelne a či priniesli očakávaný prínos pre občanov.
Kontrolóri sa na základe podnetu zamerajú napríklad na zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, preveria plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve a pri hospodárení Správy štátnych hmotných rezerv SR. Pozornosti národnej autority pre oblasť externej kontroly neunikne ani systém fungovania sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody či projekt klientskych centier štátnej správy.
Významnou novou témou v aktuálnom roku je podľa NKÚ kontrola zmluvných vzťahov v Slovenskej televízii a rozhlase. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmlúv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Kontrola bola zaradená do plánu práce úradu na základe občianskeho podnetu, ale taktiež po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Do aktuálneho plánu pribudli aj dve follow-up, čiže následné kontroly, ktorými chce NKÚ vyhodnotiť, ako kontrolované subjekty naplnili odporúčania z predchádzajúcich kontrol. „V zdravotníctve sa opätovne vrátime ku kontrole úhradových mechanizmov platieb z verejného poisteného systému a financovania výkonov nemocníc. Preveríme, či boli a ako boli realizované opatrenia z roku 2024, ktoré mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu zdrojov zdravotného poistenia,“ priblížil podpredseda úradu Jaroslav Ivančo, ktorý zároveň vedie plánovaciu radu NKÚ.
Medzi strategické témy NKÚ patrí aj kontrola starostlivosti o vodárenské nádrže ako zdroje pitnej vody. Kontrolóri budú posudzovať systém ich správy, dlhodobú udržateľnosť, realizáciu zámerov v oblasti investícií, opráv a údržby, ako aj opatrenia súvisiace s bezpečnosťou vodárenských nádrží. Cieľom je identifikovať riziká, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť vodných nádrží v stave umožňujúcom bezpečné zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou. Táto téma nadväzuje na audity zamerané na fungovanie vodárenských spoločností či rozvoj vodárenskej infraštruktúry.
Kontrolóri sa v druhom polroku zamerajú aj na fungovanie a podporu registrovaných sociálnych podnikov. Pozrú sa na to, či pri využívaní verejných zdrojov dodržiavajú zákonné pravidlá, či a ako napĺňajú deklarovaný pozitívny sociálny vplyv. Aktualizovaný plán zároveň počíta s realizáciou predbežných štúdií v oblastiach pozemkových úprav a projektu Šanca na návrat.
Plán kontrolnej činnosti je živým dokumentom, ktorý v súlade so stratégiou aktualizuje kontrolný úrad priebežne podľa vývoja rizík, podnetov verejnosti, výsledkov analytickej činnosti aj aktuálnych spoločenských tém. V rámci plávajúceho plánovania NKÚ aktuálne pracuje okrem iného s rizikami spojenými s dotačnými schémami, prostredníctvom ktorých orgány štátu financujú organizovanie rôznych podujatí.
Pozornosť venuje NKÚ aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. Medzi témy, ktorým sa chce úrad v budúcnosti venovať, patria aj významné investičné projekty v doprave, zdravotníctve či rezorte obrany. Kontrolóri sa pri nich môžu pozrieť nielen na zákonnosť postupov, ale predovšetkým na to, či boli verejné zdroje využité hospodárne, efektívne a účelne a či priniesli očakávaný prínos pre občanov.