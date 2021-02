Štúdia o nákupe stíhačiek F-16 má byť zverejnená čoskoro, tvrdí NKÚ

Bratislava 6. februára (TASR) - Proces nákupu stíhacích lietadiel F-16 analyzuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Závery analytickej štúdie majú byť verejnosti prezentované v závere prvého štvrťroka tohto roka. Pre TASR to uviedol hovorca úradu Marek Papajčík.



"Predseda NKÚ Karol Mitrík na základe podnetu Úradu verejného obstarávania, ale aj vlastných rizikových analýz úradu dal pokyn na vypracovanie analytickej štúdie, na ktorej sa podieľajú nielen analytici a kontrolóri úradu, ale aj prizvaná osoba z externého prostredia," priblížil hovorca. V analytickej štúdii spolu so súvisiacimi dokumentmi a rozhodnutiami rezortu obrany úrad porovná aj správanie sa Slovenska v kontexte medzinárodných skúseností či záväzkov Slovenska voči partnerom v Severoatlantickej aliancii.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v auguste 2020 informoval, že zastavil kontrolu vo veci nákupu stíhačiek F-16 a jej výsledky postúpil na NKÚ. V súvislosti s uplatnením výnimky z pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní zo strany Ministerstva obrany SR ÚVO nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.



Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018, keď bol ministrom obrany Peter Gajdoš (SNS). Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov.