Zoo by mali dostávať dotácie od VÚC, tvrdí Najvyšší kontrolný úrad

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenské zoologické záhrady majú výrazne obmedzené zdroje financovania a tým aj minimalizované možnosti rozvoja. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Vyzýva preto na zmenu systému ich financovania, ktoré musí byť viaczdrojové. Slovenské zoo by mali mať možnosť získavať dotácie od štátu či vyšších územných celkov (VÚC), ako aj právo čerpať zdroje z eurofondov.Národná zoologická záhrada Bojnice je financovaná z kapitoly ministerstva životného prostredia. Jej financovanie je aj v prípade veľkých investičných projektov stabilné, najmä vďaka kontraktu s rezortom, tvrdí NKÚ. Ďalšie tri mestské zoo v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi sú financované z mestského rozpočtu, respektíve vlastných príjmov zo vstupného a predaja suvenírov.konštatuje NKÚ.Majetok miest a štátu, s ktorým tieto štyri zoologické záhrady hospodária, predstavuje podľa kontrolórov 110 miliónov eur. Tí preverili, ako manažment zoologických záhrad hospodári s financiami, ako sa mu darí napĺňať schválené strategické dokumenty s dôrazom na zhodnocovanie a modernizáciu verejného majetku.Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy poukazuje na nepomer priamej finančnej podpory zoologických záhrad a futbalových klubov.poznamenal.Mestské zoologické záhrady hospodárili v roku 2020 s rozpočtom šesť miliónov, bojnická záhrada mala k dispozícii štyri milióny eur.uviedol Andrassy.NKÚ tvrdí, že v záujme ďalšieho udržateľného rozvoja zoologických záhrad by malo dôjsť k úprave systému ich financovania. Ide o nastavenie nových, transparentných pravidiel viaczdrojového financovania zo strany zriaďovateľa i štátu prostredníctvom účelových dotácií. Z hľadiska nadregionálneho významu zoo by sa na ich financovaní mali podieľať tiež VÚC, zhodnotili kontrolóri.spresnil NKÚ. Dodal, že výsledkom by malo byť legislatívne riešenie problematiky plnenia odborných úloh zoologických záhrad a tiež nastavenie pravidiel viaczdrojového financovania zoo s využitím účelových dotácií.