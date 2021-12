Kontrolóri: Rezidentské štúdium lekárov a pediatrov treba premodelovať

Bratislava 10. decembra (TASR) – Rezidentské štúdium všeobecných lekárov a pediatrov nemôže podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pokračovať v existujúcej podobe. Národní kontrolóri odporúčajú poslancom Národnej rady (NR) SR, aby požiadali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o jeho komplexné prehodnotenie a namodelovanie pravidiel, ktoré zjednodušia prechod absolventov do praxe. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.



Projekt rezidentského štúdia vznikol najmä pre riešenie nedostatku všeobecných lekárov a pediatrov, pre ich vysoký vekový priemer a nerovnomerné rozloženie v rámci Slovenska., "Už naša analýza spred roka potvrdila, že výsledky nepriniesli želaný úspech" priblížil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. NKÚ preto zrealizoval výkonnostnú kontrolu, ktorá ukázala, že program sa minul účinkom. Úrad považuje rezidentské štúdium za vhodný a nevyhnutný nástroj na doplnenie a stabilizáciu stavov všeobecných lekárov a pediatrov, musí však byť realizované v stabilných podmienkach a so zrozumiteľnými pravidlami.



"Štúdium dostatočne neprispelo k zvýšeniu počtu lekárov v prvej línii ani k plynulejšiemu prechodu absolventov štúdia do terénu," vysvetlil Andrassy. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zároveň nevedelo kontrolórom preukázať úspešnosť projektu či efektívnosť použitia verejných prostriedkov v objeme 20 miliónov eur. "Pozitívne však je, že reflektovalo na naše pripomienky a niektoré už zapracovalo do prebiehajúceho programu."



Okrem zodpovedania viacerých otvorených otázok súvisiacich s jeho realizáciou a výsledkov pre jeho zmysluplnosť je podľa podpredsedu kontrolórov nevyhnutné vyriešiť problém plynulého prechodu absolventov štúdia do ambulantnej praxe. "Mladým doktorkám i doktorom je však potrebné ponúknuť aj motivujúce sociálne benefity, naviazané napríklad na stabilné pracovné miesto či bývanie," skonštatoval Andrassy.



Prieskum spokojnosti NKÚ ukázal, že lekárov od programu odrádzali najmä nevýhodné a často sa meniace podmienky, zavedené obmedzenia v podobe sankcií, oklieštenia materskej a rodičovskej dovolenky, či potreba zotrvania v konkrétnom kraji. Rezidentské štúdium neriešilo prechod absolventov do lekárskej praxe.



Cieľom rezidentského programu bolo zatraktívniť a zvýšiť záujem o štúdium najmä preplatením nákladov. Realizovaný bol na troch lekárskych fakultách a pôvodne financovaný z európskych fondov. Od novembra 2015 prevzalo gesciu nad programom MZ SR a financovanie prešlo na štátny rozpočet. Kontrola NKÚ poukázala na to, že pri prevzatí programu rezort nezhodnotil doterajší priebeh a stav štúdia, nezanalyzoval možné riziká jeho ďalšieho pokračovania. Problémy sa riešili bez jasnej koncepcie a v nestabilnom legislatívnom prostredí.



Práve časté zmeny a neprehľadnosť mohli byť podľa NKÚ príčinou klesajúceho záujmu o tento typ štúdia, ktorý sa medzi rokmi 2014 až 2020 prepadol o 38 percent. "Na druhej strane, bez rezidentského štúdia by bol prepad záujmu o štúdium všeobecného lekárstva pravdepodobne ešte oveľa výraznejší," skonštatovali kontrolóri.



Pochybenia, ktoré NKÚ ministerstvu vyčíta, sú podľa štátneho tajomníka MZ SR Kamila Száza skôr technického typu. Tvrdí, že rezort na zmene pracuje a stále má dostatok času. "Zatiaľ to bola len druhá kontrola, kde plníme časové termíny, ktoré nám boli uložené."