Lesní pedagógovia poslali seniorom v domovoch rozpamätníčky

Zvolen 8. decembra (TASR) – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene vykonávajú v aktuálnej pandemickej situácii aktivity, ktoré nemusia byť realizované len prezenčnou formou. Jednou z cieľových skupín sú seniori.



"Ako náhradné riešenie, kvôli nemožnosti realizovať programy prezenčnou formou, vznikli v NLC Pracovné listy lesnej pedagogiky pre starých rodičov v podobe Lesného rozpamätníčka. Tieto boli rozposlané do 50 domovov dôchodcov po celom Slovensku," uviedla pre TASR pracovníčka NLC Veronika Jaloviarová.



Lesní pedagógovia z NLC v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou vytvorili aj medové sviečky, prírodné svietniky, drevené vianočné ozdoby, ktoré zabalili a spolu so stromčekom darovali do domova sociálnych služieb na Štefánikovej ulici vo Zvolene. "Vianočný stromček prečká zimu v kvetináči a zámerom je, ak to situácia umožní, aby ho na jar klienti zariadenia spolu s lesníkmi spoločne vysadili," podotkla Jaloviarová. Doplnkom do balíčkov boli i pohľadnice a kresby detí, vytvorené v rámci projektu Les ukrytý v knihe.



Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je určená všetkým, nielen deťom, mládeži, rodinám, ale aj seniorom. Lesní pedagógovia po minulé roky realizovali lesné vychádzky, besedy, tvorivé dielne, ktoré spájali generácie – detí, dospelých, seniorov. "Je preto prianím lesných pedagógov, aby sa v nich po zlepšení situácie pokračovalo," dodala pracovníčka NLC.