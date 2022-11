Lesníci zo SR a Srbska spolupracujú na harmonizácii legislatívy s EÚ

Zvolen 20. novembra (TASR) – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje v spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva. Prostredníctvom svojho Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje v tejto krajine v spolupráci s rakúskymi partnermi finalizáciu Twinnig projektu, zameraného na budovanie kapacít v oblasti tamojšieho lesného hospodárstva.



"Cieľom projektu je zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesné hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou EÚ," uviedol pre TASR hovorca NLC Igor Viszlai.



Počas uplynulého obdobia sa vytvorili nadštandardné vzťahy so zástupcami lesníckych a poľovníckych organizácií v Srbsku, čoho výsledkom bola príprava projektového zámeru Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri. Projekt bude vďaka finančnej podpore zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu prebiehať od novembra 2022 do júna 2024.



Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľného lesného hospodárstva. Aktivity projektu sú priamo prepojené na oblasť zlepšenia manažmentu zveri, čo prispeje k celkovému zlepšeniu obhospodarovania lesov v Srbsku. Za srbskú stranu sú partnermi projektu Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Srbskej republiky a Srbská poľovnícka asociácia. Celkový rozpočet projektu je takmer 97.000 eur.



"Podstatnou časťou projektu bude návšteva srbských expertov na Slovensku a vzdelávacie aktivity pre srbských lesníkov a poľovných hospodárov. Medzi projektové aktivity patrí aj vypracovanie analýzy poľovníctva v Srbsku, ktorá poskytne cenné informácie aj pre slovenského partnera o šírení nepôvodných druhov zveri z oblasti Balkánu do strednej Európy," uviedol Milan Sarvaš, koordinátor projektu za slovenskú stranu.