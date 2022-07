Odborníci: Sucho a horúčavy oslabili takmer všetky druhy drevín

Bratislava 29. júla (TASR) - Sucho a vysoké teploty výrazne oslabili takmer všetky druhy drevín. Veľmi zle je na tom stredné Slovensko, približne od Banskej Bystrice smerom na Štiavnické vrchy a Javorie. Pre TASR to uviedlo Národné lesnícke centrum (NLC). Spolu so štátnym podnikom Lesy SR upozorňuje na lykožrúta smrekového, ktorý tak má ideálne podmienky na šírenie.



Stromy nemajú vodu v dosahu ich koreňov a listy všetku vodu odparili. "V dôsledku chýbajúcej vody v pletivách listov listy uschýnajú od svojho okraja, listové stopky strácajú aktívny kontakt s vetvičkou a opadávajú," vysvetľuje centrum s tým, že stromy zároveň trpia úpalom.



Prvá začala suchom trpieť breza. Je to podľa odborníkov paradoxné, pretože v lesníckych kruhoch považujú brezu "za odolnú pioniersku drevinu". Ďalej sú to buk, lipa, javor, hrab a agát. "V týchto dňoch badať aj oslabenie dubov," skonštatovali s tým, že trpia aj ihličnaté dreviny. Ich oslabenie sa ešte len prejaví neskôr a budú náchylnejšie na obsadenie podkôrnym hmyzom, najmä smrek lykožrútom smrekovým.



Poškodené porasty sa nachádzajú na celom území Slovenska. Odborníci videli zábery z Malých Karpát či z východného Slovenska, konkrétne zo Slanských vrchov.



Prvé schnutie listov spozorovali začiatkom júla. Začalo najmä v lokalitách s plytkou pôdou. "Teraz sú vidieť farebné zmeny listov na desiatkach hektárov súvislých lesov," poukázalo NLC. Väčšina poškodených stromov má zatiaľ iba suché listy na vrcholkoch korún, alebo sú listy len zavädnuté, tie v strede koruny sú zatiaľ zelené. Takéto stromy môžu podľa lesníckeho centra na budúci rok ešte zregenerovať.



Situáciu zhoršuje, že stromy "zarodili". Veľká časť energie aj vody je odoberaná semenom v korune stromov, čo ich aj bez sucha výrazne oslabuje. "Ak táto situácia pretrvá ešte pár týždňov, zmeny môžu byť nezvratné. Podobné suchá boli v rokoch 2003, 2007, 2015, avšak rok 2022 je ešte extrémnejší," skonštatovalo centrum.



Sucho zapríčiňuje aj poruchy vo výžive, čiže stromy si netvoria obranné látky proti biotickým škodcom. To sa podľa odborníkov prejaví koncom leta a bude pretrvávať celý budúci rok ich zvýšeným výskytom na oslabených stromoch, a to na smreku a buku, vysvetľuje NLC.



V posledných piatich rokoch sa v bukových lesoch Slovenska tiež vyskytuje lykožrút bukový. "Suchom oslabené buky budú ďaleko náchylnejšie na úspešné zavrtávanie sa do kôry kmeňov bukov rôznych vekov," priblížili odborníci.



Situácia so stromami sa môže ešte zhoršiť, ak poriadne nezaprší. Zhorší sa zdravotný stav drevín, u ktorých tieto príznaky na listoch a ihliciach nie je ešte vidno. Odborníci dodali, že voči suchu a teplu sú odolnejšie stromy s hlbším koreňovým systémom a dreviny rastúce prirodzene v lesných porastoch, napríklad dub.