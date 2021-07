Milanová: Francúzske ministerstvo kultúry ponúklo možnosť spolupráce

Paríž 2. júla (TASR) – Dosah pandémie COVID-19 na kultúru, vrátane pomoci pre jej reštart, a tiež perspektíva spolupráce na expertnej úrovni boli hlavnými témami rozhovoru slovenskej a francúzskej ministerky kultúry Natálie Milanovej a Roselyn Bachelotovej. Štvrtkové parížske stretnutie bolo zavŕšením dvojdňovej pracovnej cesty slovenskej ministerky kultúry vo Francúzsku.



„Za veľmi dôležité považujem, že nám francúzska strana ponúkla spoluprácu v rámci expertných skupín a to nielen v oblasti starostlivosti o pamiatky, ale aj nastavovania podporných schém pre kultúru. Som rada, že budeme môcť týmto spôsobom profitovať z fungujúcich a odskúšaných mechanizmov,“ uviedla Milanová pre TASR.



Z pôvodne plánovaného polhodinového stretnutia bola napokon hodinová debata, ministerky sa v nej dotkli aj možnosti užšieho spojenia dvoch renomovaných inštitúcií na oboch stranách - Slovenskej národnej galérie a centra moderného umenia Centre de Georges Pompidou v Paríži.



„Podobne ako SNG, aj Centre de Georges Pompidou prejde rekonštrukciou, boli sme veľmi radi, ak by sa následne naštartovala ich spolupráca," dodala Milanová.



Ešte pred stretnutím so svojou francúzskou kolegyňou sa slovenská ministerka kultúry zúčastnila otvorenia dvoch výstav, ktoré súvisia so Slovenskom. V stredu (30.6.) vo východofrancúzskom mestečku Darney za jej prítomnosti slávnostne znovusprístupnili Československé múzeum venované pamiatke legionárov, ktorí v prvej svetovej vojne pri bojoch na strane Dohody prispeli k uznaniu práva Čechov a Slovákov na nezávislosť. V Meudone pri Paríži Milanová vo štvrtok otvorila výstavu venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, jeho vedeckej kariére i fotografiám, ktoré v súvislosti so svojou prácou vytvoril.