N. Milanová: Pre nás bola vždy cieľom prosperita Múzea SNP

Bratislava 1. januára (TASR) – Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) je i s odstupom času presvedčená, že presun Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry pod Ministerstvo obrany (MO) SR je správny krok. Uviedla to v koncoročnom rozhovore pre TASR v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o múzeách a galériách, ktorá zmenu definitívne potvrdzuje.



"Pre nás bola vždy cieľom prosperita Múzea SNP a to, že múzeum dlhodobo spolupracovalo s rezortom obrany, dáva zmene i logickú a zmysluplnú náplň," upozornila ministerka. Pripomenula aj to, že digitalizačné centrum bude pod správou Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá má s digitalizáciou zbierkových predmetov bohaté skúsenosti. Národná expozícia v Osvienčime zasa prejde pod správu Slovenského národného múzea a Múzea holokaustu v Seredi, ktoré má vysokú odbornú reputáciu.



Hoci je sklamaná, že v diskusii o chystanom zámere prevládali často skôr emócie ako argumenty, verí, že čas umlčí pochybovačov. "Som presvedčená, že to nebude trvať dlho a všetci, každý jeden z nás, sa uistí o tom, že to bola zmena k lepšiemu," vyhlásila ministerka. Uistila, že proces delimitácie bol ku koncu roka dokončený tak, aby žiadne komplikácie v chode inštitúcií nenastali.



Múzeum SNP bude mať aj po zmene zriaďovateľa a presune pod Ministerstvo obrany (MO) SR právnu subjektivitu. Podľa novely má ako celoštátne špecializované múzeum status právnickej osoby, ktorá v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu. Okrem zbierkotvornej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej úlohy má naďalej slúžiť ako ústredné informačné, metodické i koordinačné centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.



O zmene zriaďovateľskej pôsobnosti informovali ministri kultúry a obrany na začiatku mája 2021. Zámer delimitácie, odôvodnenej možnosťou väčšieho finančného príspevku pre múzeum, skvalitnením starostlivosti o zbierkový fond, zefektívnením činnosti a perspektívou rozvoja, vyvolal počas minulého roka búrlivú diskusiu odbornej i laickej verejnosti.



Poslanci Národnej rady SR novelu schválili 24. novembra 2021.