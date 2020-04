Milanová: Spresnili podmienky poskytnutia príspevku pre umelcov

Bratislava 16. apríla (TASR) – Po novom usmernení, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny (MPSVR) SR, spresňujúcom definíciu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) by už mali byť zažehnané problémy pri získavaní príspevku tzv. prvej pomoci aj pre umelcov, ktorí vykonávajú slobodné povolanie. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) to uviedla pred štvrtkovým rokovaním vlády.



"V súčinnosti s rezortom práce sme reagovali na množstvo podnetov o odmietnutí žiadostí umelcov o podporný príspevok zo strany úradov práce. V stredu (15. 4.) sa to urgentne vyriešilo novým usmernením, takže k týmto problémom by už nemalo dochádzať," uviedla Milanová.



Potvrdila, že rokovania o prijímaní ďalších riešení pre kultúrnu a umeleckú obec, ktorú postihli nevyhnutné opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, naďalej pokračujú. Ministerstvo zriadilo pre podnety aj mailový kontakt pomoc@culture.gov.sk.



Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych vplyvov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda 31. marca. Ministerstvo práce následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie nového koronavírusu.



Od 6. apríla tohto roka prijímajú úrady práce žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO.



Vláda na rokovaní v utorok (14. 4.) schválila rozšírenie sociálnej pomoci o ďalšie dve opatrenia pre tých, ktorí aktuálne nemajú nárok na prvú pomoc od štátu. Pôjde napríklad o SZČO, ktoré neplatia odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, jednoosobové eseročky alebo tzv. dohodárov. Príspevky na mzdy budú môcť žiadať aj veľkí zamestnávatelia, a to bez ohľadu na počet zamestnancov.