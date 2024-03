No Name a Nocadeň začali v Košiciach turné V pôvodnom znení

Košice 22. marca (TASR) – Východoslovenská metropola mala vo štvrtok (21. 3.) nevšedný zážitok, fanúšikom sa na jednom pódiu predstavili dve popredné domáce kapely No Name a Nocadeň. Bol to ich prvý a veľmi úspešný koncert na V pôvodnom znení Tour 2024.



Lídri skupín Igor Timko a Rasťo Kopina sú skoro rovnakého veku, sú spolužiakmi z konzervatória, dokonca sedeli v jednej lavici, v rovnakom čase aj založili svoje kapely. Na scéne sú viac ako 25 rokov, na spoločnom koncertnom pódiu sa však stretli prvýkrát. Podnetom k tejto spolupráci je pieseň V pôvodnom znení z augusta 2023, ktorú lídri oboch kapiel spolu nahrali. Podľa nej dostal nový album skupiny No Name aj turné názov.



Bratia Kopinovci pojali svoju časť koncertu tým najlepším spôsobom, keď do playlistu zaradili známe piesne z repertoáru skupiny Nocadeň, postupne zahrali songy Havran, V nás, Nestrieľajte do labutí, Buď hviezda, Umriem pri tvojich nohách, Papierové kone, Architekti šťastia, Slová už nevravia nič, Steny a Svitanie. Odmenou pre nich bola priaznivá reakcia fanúšikov, ktorí pripojili v refrénoch viacerých piesní svoje hlasivky.



Skupina No Name má na svojom konte deväť štúdiových albumov a dostatok hitov, aby zostavila koncertný playlist. Postupne zazneli Elity, Povedz mi, Starosta, Ná ná náá, Nie alebo áno, Stromy, Chyby, Kto dokáže, Hľadám, Život, Ďakujem že si, Žily, Čím to je, Prvá, Ty a tvoja sestra, Večnosť, Lekná. Z nového albumu pridali piesne Studený štart a Ak nejde o všetko. Pri najnovšom hite V pôvodnom znení sa ku kapele pripojil aj Rasťo Kopina. Celá hala pridávala hlasivky k Igorovi Timkovi vo väčšine hitov.



Hosťami koncertu bol spevák z Brna Jaro Dolník a pražská skupina Botox, ktorá ako predkapela mala za úlohu zahriať a naladiť fanúšikov, ktorí na koncert prišli. Pre Pražanov to bolo prvé vystúpenie na Slovensku a zanechali príjemný dojem.



"Stále platí, že isté veci musia na seba počkať. S Rasťom sme okolo seba chodili, boli spolužiaci, rešpektovali sa v rámci tvorby. Nech ste autorom veľkého diela alebo malého počinu, vždy musí prísť myšlienka. Tá prišla, je jedno, ako sa svet mení, ja ťa stále vidím v pôvodnom znení. Chcel som, aby som to nespieval iba ja, aby to malo väčšiu silu. Rasťo Kopina je romantik, má trocha inú poetiku, tiež peknú, vzácnu. Celá tá myšlienka v pôvodnom znení tour funguje od Košíc až po Prahu," uviedol pre TASR k spoločnému duetu Igor Timko.



"Ani na chvíľu som nezaváhal, keď ma Igor oslovil, nás spája dlhá história. Myslím, že sme pozorne sledovali naše kariéry a čakali na vhodný moment, aby sme urobili spoločné turné," dodal Rasťo Kopina.