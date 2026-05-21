Noc múzeí a galérií bude 23. mája, zapojí sa 123 inštitúcií
V hlavnom meste a Bratislavskom kraji ponúkne podujatie program vyše 45 múzeí a galérií.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 23. mája. Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) pozývajú milovníkov kultúry a umenia do 123 múzeí a galérií na Slovensku. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Múzeá a galérie nie sú iba miestami minulosti, sú to živé inštitúcie, ktoré pomáhajú spoločnosti rozumieť ako sebe samej a Noc múzeí a galérií je pozvaním zažiť ich otvorene, prístupne a s atmosférou, ktorá sa opakuje iba raz do roka,“ uviedla riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová. Pre priaznivcov podujatia sú počas dňa až do neskorého večera pripravené komentované prehliadky, tvorivé dielne, rodinné programy, prednášky, koncerty, ale aj priestory, ktoré sú počas bežných dní prístupné iba obmedzene a ďalší program.
V hlavnom meste a Bratislavskom kraji ponúkne podujatie program vyše 45 múzeí a galérií. Organizátori odporúčajú návštevníkom, aby si vopred vybrali dve až štyri miesta, sledovali otváracie hodiny a prípadné kapacitné obmedzenia. Súčasťou programu je spoločná vstupenka v hodnote sedem eur, ktorú si návštevník zakúpi v prvom navštívenom múzeu alebo galérii a následne môže pokračovať do ďalších zapojených inštitúcií v Bratislave a Bratislavskom kraji.
Ako priblížili organizátori, pre najmladších návštevníkov je v Prírodovednom múzeu SNM pripravená detektívna hra, ako aj paleontologické či botanické programy pre rôzne vekové kategórie. V Bibiane na deti čaká prehliadka a workshop Ahoj! Dunaj, kde môžu získať osvedčenie malého dunajského kapitána. Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade zase ponúkne otvorené dielne u Lišiaka a pátraciu hru mince Historického múzea. Múzeum mesta Bratislavy pozýva na rodinné stopy v Apponyiho paláci či projekt Batôžtek bezpečia v Michalskej veži. Múzeum dopravy pripravilo prístav kreativity a divadlo pre deti.
Milovníci umenia sa môžu v Slovenskej národnej galérii tešiť na tajomnú pátračku, fotozónu Staň sa obrazom, kurátorské výklady či súťaž „Nájdi tajné zákutie“ na sociálnych sieťach. Galéria Nedbalka láka na komentované prehliadky, detské vzdelávacie programy aj virtuálnu realitu. Galéria mesta Bratislavy ponúkne aktivitu Gotika pod lupou či otvorený ateliér.
Medzi netradičné tipy, ktoré budú môcť návštevníci po zotmení navštíviť, patria hrad Devín po zotmení, stredoveké žaláre v Starej radnici, vojenské bunkre BS-4 Lány a súkromné múzeum BS-6 Vrba. Taktiež Vodárenské múzeum a Železničné múzeum SR.
Kompletný program Noci múzeí a galérií 2026 je dostupný na stránke www.nmag.sk a v programovej brožúre pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Organizátori odporúčajú sledovať aj webové stránky a sociálne siete jednotlivých zapojených inštitúcií, keďže niektoré programy môžu mať obmedzenú kapacitu alebo vyžadovať rezerváciu.
