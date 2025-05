Noc múzeí a galérií ponúkne program pre všetky vekové kategórie

Na snímke koordinátorka podujatia za Slovenské národné múzeum (SNM) Zuzana Vášáryová počas tlačovej konferencie Slovenského národného múzea a Zväzu múzeí na Slovensku na tému Noc múzeí a galérií 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 12. mája (TASR) - Celoeurópska Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 17. mája. Na Slovensku sa do nej zapájajú inštitúcie vo viac ako 100 expozíciách s programom pre všetky vekové kategórie. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii Slovenské národné múzeum (SNM), Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum.sk. „Návštevníci si z rôznorodého programu môžu vybrať na www.nocmuzei.sk, www.nmag.sk, mobilnej aplikácií či na rovnomenných sociálnych sieťach,“ uviedla Zuzana Vášáryová, koordinátorka projektu v Bratislavskom kraji.upozornila Vášáryová na praktického sprievodcu podujatím, ktorú vlani počas Noci testovali ako pilotný projekt v Bratislavskom samosprávnom kraji a tento rok návštevníkov prevedie inštitúciami vo ôsmich krajoch.Pre priaznivcov celoeurópskeho podujatia sú od popoludňajších hodín do neskorého večera opäť pripravené komentované a scénické prehliadky, lektoráty, tvorivé dielne, prednášky, animácie, divadelné vystúpenia a iné formy prezentácie, ktorou sa múzeá snažia predstaviť význam kultúrneho dedičstva a jeho ochrany.V snahe pritiahnuť nových návštevníkov organizátori každoročne iniciujú spájanie jednotlivých múzeí s benefitom spoločnej vstupenky, programových materiálov či špeciálnej dopravy. Vášáryová informovala, že SNM spojilo opäť múzeá a galérie Bratislavského kraja prostredníctvom spoločnej vstupenky v cene piatich eur, s ktorou možno navštíviť 46 múzeí a galérií uvedených v programovom bulletine, pre cudzincov dostupnom aj v angličtine. Dopravný podnik Bratislava a Železničné múzeum SR sa postarali o špeciálnu dopravu historickými vozidlami na bezplatnej trase v centre mesta a po bratislavských železničných spojkách v cene vstupenky.Súťaž fotografií z podujatia, zdieľaných na sociálnych sieťach, organizátori v tomto roku rozšírili do všetkých regiónov Slovenska.Benefit spoločnej vstupenky či špeciálnej dopravy spojí na Noc múzeí a galérií aj Banskú Bystricu a Zvolen. V dvoch stredoslovenských metropolách bude možné navštíviť vďaka spoločnej vstupenke sedem múzeí a galérií a viacero ďalších podujatí. Zakúpená vstupenka platí aj ako cestovný lístok na dobový vlak medzi dvoma mestami a ich hromadnú dopravu od 16.00 do 24.00 h.Košická noc múzeí a galérií odhalí krásu vedeckých, umeleckých aj remeselných pokladov, od 17.00 h sa do nej zapojí 21 inštitúcií. Koordinátor projektu Marián Majerník zo Zväzu múzeí na Slovensku upozornil napríklad na program Slovenského technického múzea v rámci osláv 50. výročia založenia prvého planetária na Slovensku. Múzeum návštevníkov prekvapí aj vynovenou expozíciou Astronómie a výstavou demonštračnej a prístrojovej techniky.